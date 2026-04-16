ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ହେବ ଛୁଟି; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଅସଲ କାରଣ
SRH Captaincy: ଦଳର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ।
Published : April 16, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 4:52 PM IST
SRH Captaincy Switch, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (ଅନୁମତି) ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। କମିନ୍ସଙ୍କୁ 'ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ' ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତାଙ୍କର ଫଲୋ-ଅପ୍ ସ୍କାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ସ୍କାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କମିନ୍ସଙ୍କ ଆଘାତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ କମିନ୍ସ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମିନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରୁ ତିନୋଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କମିନ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୟପୁରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ।
🚨According to Cricket Australia, Pat Cummins has been given the all-clear to bowl, with fresh scans confirming his back stress issue is resolved.— Cricbuzz (@cricbuzz) April 16, 2026
He will join SRH on Friday.#IPL2026
ରଖବର ଅନୁସାରେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ କମିନ୍ସଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ରେ 'ଷ୍ଟ୍ରେସ୍' (stress) ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଘରୋଇ ଆଶେସ୍ ବିଜୟରେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ୪-୧ ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କମିନ୍ସ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଥିଲେ।
ଏହି ଆଘାତ କାରଣରୁ କମିନ୍ସ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ସାଥୀ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ସେ କାନ୍ଧ ଏବଂ କୁହୁଣି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଗା ଅକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା।
