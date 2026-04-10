ଫିଫା ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

FIFA World Cup 2026:

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 3:39 PM IST

FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାତ୍ରାଧିକ ରିହାତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ (ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର) କିଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି।

ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫୁଟବଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଫିଫା ୨୦୨୬ ଏବଂ ୨୦୩୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ୬୫ ପ୍ରତିଶତ କମାଇ ୧୦୦ ମିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୩୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି।

କହି ରଖିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ୨୦୨୨ରେ କତାରରେ ଆୟୋଜିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଯେଉଁଠି ଭାୟାକମ୍ ୧୮ (Viacom18) ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୨ ମିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ହେଉଥିବାରୁ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସକାଳ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିଭି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁଅରଶିପ୍ (ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା) ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।

ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ବିଜ୍ଞାପନ ବଜାର ସେତେଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ରିୟଲ-ମନି ଗେମିଂ (RMG) ଉପରେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍ପନସରସିପ୍ ବଜେଟ୍ ଆହୁରି କମିଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Star India) ଏବଂ ଭାୟାକମ୍ ୧୮ (Viacom18) ର ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଗଠିତ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ 'ଜିଓଷ୍ଟାର' (JioStar) ବଜାରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଓଷ୍ଟାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (valuation) ପ୍ରାୟ ୨୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର ରହିଛି, ଯାହା ଫିଫାର ଦାବିଠାରୁ କମ୍।

୨୦୨୨ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଭାରତରେ ୧୧୦ ମିଲିୟନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମିଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୩୨ ମିଲିୟନ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଫିଫା ଏବଂ ଜିଓଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସୋନି (Sony) ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଫ୍ୟାନକୋଡ୍ (FanCode) କିମ୍ବା ୟୁରୋସ୍ପୋର୍ଟ (Eurosport) ଭଳି ଛୋଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ଫିଫା ନିଜର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ FIFA+ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ କରିପାରେ।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ନ ମିଳିବା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟ (timing), ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବଜାର ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ଯେ ଫିଫା ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି କମାଇବ ନା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ହିଁ ବଦଳିଯିବ।

