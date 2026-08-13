ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ହେବନି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ଜାପାନର ନାଗୋୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଡ୍ର’ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।
Published : August 13, 2026 at 2:29 PM IST
India vs Pakistan Asian Games: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଇସିସି (ICC) ସହିତ ଏସିସି (ACC) ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ଯେପରି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏସିଆ କପ୍ରେ ତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମେଡାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହୋଇପାରେ।
ଜାପାନର ନାଗୋୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଡ୍ର’ (Draw) ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଦଳକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳି ନକ୍ଆଉଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ।
🚨 NO INDIA vs PAKISTAN CLASH UNTIL THE MEDAL ROUNDS.— S. (@ABCDdrs) August 13, 2026
The Asian Games 2026 draw has separated the arch rivals on opposite sides of the knockout bracket.
- India and Pakistan both enter directly in the quarter-finals.
- They cannot meet in the quarter-finals or semi-finals.
-… pic.twitter.com/sqDjOqyvMv
ଭାରତକୁ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ-୨ ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ କି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ-୧ ରେ ଖେଳିବ। ଦୁଇ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ-୧ ର ବିଜେତା କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ-୪ ର ବିଜେତା ଦଳ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲର ବିଜେତା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଯଦି ଦୁଇ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପର ସହ ଭିଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦି ଦୁଇ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ୨୦୨୨ ରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରି ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
🚨 BIG BREAKING ON INDIA VS PAKISTAN 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) August 13, 2026
- No match between India and Pakistan in the early stages of Asian Games. Only a Gold medal match or Bronze medal playoff is possibility. pic.twitter.com/S87UtDMmpQ
କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ’ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଜାପାନ ଓ ନେପାଳକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି’ରେ ହଂକଂ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଓମାନ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ-୨ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।