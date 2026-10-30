IND vs NZ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା: କହିଲେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ହାରିଲା ଭାରତ
IND vs NZ 4th T20: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : October 30, 2026 at 6:58 PM IST
IND vs NZ 4th T20: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ 87ରନରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। 260 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 172 ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ 10ଟି ମ୍ୟାଚର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଟି20ରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଭାରତର ଏହି ପରାଜୟ ପାଇଁ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିୱି ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।
ପରାଜୟ ପରେ କ’ଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର?
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି।
ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମର ବୋଲିଂ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେରେ, ବିଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ବୋଲର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ କିଛି ଅସାଧାରଣ ପାଳି ଖେଳିଲେ। ସେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ନିଜର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ କିପରି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ।”
Shreyas Iyer said, “we fell short with the ball, they got the momentum in the batting Powerplay, tried to squeeze in some bowlers, but kudos to Glenn Phillips, he played an outstanding knock”. https://t.co/hReqvtaQM5— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 30, 2026
ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ରଣନୀତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ନେଇ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, “ହ୍ୟାମିଲ୍ଟନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଦିନକର ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏହି ପଡ଼ିଆର ଡାଇମେନସନ୍ ଅଲଗା ଏବଂ କିଛି ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ।”
ଆୟର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଢାଳିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା।” କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 1 ନଭେମ୍ବରରେ ହ୍ୟାମିଲ୍ଟନର ସେଡନ୍ ପାର୍କରେ ଖେଳାଯିବ।
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ସିରିଜ୍ ହରାଇସାରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଟି20ରେ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ମିଳିଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ।