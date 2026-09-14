ଏସିଆ କପ୍ ଜିତି ବି କାହିଁକି ଟ୍ରଫି ନେଲାନି ଭାରତ? ଜବାବ ରଖିଲେ BCCI ଓ କୋଚ୍ ମଜୁମଦାର
Asia Cup Trophy: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ଓ ବିସିସିଆଇ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : September 14, 2026 at 2:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୭୨ ରନରେ ହରାଇ ଭାରତ ACC ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଚାମ୍ଫିଅନ୍ ହୋଇଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ୮ମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ନ ମିଳିବା।
ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ରନର୍ସ ଅପ୍ ମେଡାଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ଚାମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ମଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ନଜର ଆସିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ନ ଦିଆଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
A flawless campaign capped by sheer brilliance 🇮🇳🥳
Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL pic.twitter.com/O3KaZ0oA3p
ଟ୍ରଫି ନ ମିଳିବା ଉପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରଫି ନ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି BCCI ର ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମଜୁମଦାର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ BCCI ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଅଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବଡ଼ ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଚାମ୍ପିଅନ୍।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲୁ। ଏବେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଉପରେ ରହିଛି। ଅମୋଲ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଆଦୌ କେବେ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
STORY | Position taken by BCCI and we stand by it: Muzumdar on not accepting Asia Cup trophy from Naqvi— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
Indian women's cricket team head coach Amol Muzumdar said the side fully supports the BCCI's stand of not accepting the Asia Cup trophy from Asian Cricket Council's Pakistani… pic.twitter.com/Lx1D1Ub4Dw
ଫାଇନାଲ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ BCCI ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ମନାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଆରଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୌଣସି ଖେଳାଳି କିମ୍ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ରନର୍ସ ଅପ୍ ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେରିମନି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ଟ୍ରଫି ଉପରେ ବିସିସିଆଇର ବୟାନ
BCCI ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ 'ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତକ୍' ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ ରେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହା ପରେ ଆମର ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ BCCI କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ପାଳନ କଲା ଏବଂ ଆମେ ଖେଳିଲୁ।"
Watch: On Indian women's cricket team did not accept the Women's Asia Cup trophy from ACC Chair Mohsin Naqvi, BCCI Secretary Devajit Saikia says, " trophy is a controversial thing in the asia cup, our men's team won the asia cup a year and a half ago. and our whole situation,… pic.twitter.com/2p5Q6bqS4L— IANS (@ians_india) September 13, 2026
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ACC ର ଏକ ପୁରୁଣା ନୀତି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଶାହ ACC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କିମ୍ବା ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେବ, ସେହି ଦେଶର ସଭାପତି କିମ୍ବା ସମ୍ପାଦକ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ଏକ ଅଲିଖିତ ନିୟମ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଶାହ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରଫି ଦେଇନଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜିତିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅଲିଖିତ ପରମ୍ପରା। ଏକ ଅଲିଖିତ ନିୟମ। ଗତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ନିୟମ ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରଫି ଦେବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଆପତ୍ତି ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଟ୍ରଫି ନେବାର ନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହା କହୁନାହୁଁ ଯେ BCCI ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ BCCIର କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଜ ହାତରେ ଟ୍ରଫି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ ACC ର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖାଲିଦ୍ ଭାଇ ନିଜ ହାତରେ ଟ୍ରଫି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଏହି ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆମର କୌଣସି କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛୁ। ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଟେ। ଟିଭିରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରଫି ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ସ୍କୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୭୨ ରନରେ ହରାଇଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଟ୍ରଫି ନେବା ଉପରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବୁ।"
Pure joy and unfiltered emotions 🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 14, 2026
🎥 Catch #TeamIndia's heartwarming 𝙍𝙖𝙬 𝙍𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 moments after sealing the #WomensAsiaCup triumph 🇮🇳🏆#INDvSL pic.twitter.com/e4zYfBAvSE
ସାଇକିଆ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ACC କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ACC ର ଉପସଭାପତି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏହିସବୁ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ମିଳିବା ଉଚିତ। ବିନା କୌଣସି ବିବାଦରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର କଥା ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏହି ଟ୍ରଫି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମର ଅର୍ଥାତ୍ BCCI ର କପବୋର୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।"