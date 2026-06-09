ETV Bharat / sports

ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ବିବାଦ: ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଫ୍ରିଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଫେରାଇଲା ଆମେରିକା

ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

US Travel Ban Sparks Controversy After Top FIFA Referee Is Denied Entry
ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଫ୍ରିଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଫେରାଇଲା ଆମେରିକା (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର କଠୋର ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର ଫୁଟବଲ ଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଆଫ୍ରିକାର ନମ୍ବର-1 ଫୁଟବଲ ରେଫ୍ରି ଓମର ଅବ୍ଦୁଲକାଦିର ଅର୍ଟାନ ମିଆମି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଫେରୁଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ବସାଇ ଡିପୋର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଅର୍ଟାନ ଏକ କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଳମ୍ବ ପରେ ନୈରୋବିରେ ଥିବା ସୋମାଲିଆ ଦୂତାବାସ ତାଙ୍କୁ ଭିସା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲା।

ଓମର ଅବ୍ଦୁଲକାଦିର ଅର୍ଟାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡିପୋର୍ଟ କରାଗଲା?

ୟୁଏସ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରେଫ୍ରିଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପଛର କୌଣସି ଆଧିକାରିକ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କଟକଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ସୋମାଲିଆ ସମେତ ଅନେକ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମାଲିଆ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଭିସା ମିଳିବା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ କୂଟନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ବର୍ଷ ୨୦୧୮ରେ ଫିଫା-ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ରେଫ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅର୍ଟାନଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଫ୍ରି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ରେ ଅନେକ ବଡ଼ CAF ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ରେ ଭିସାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ବିବାଦ

ଅର୍ଟାନ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ କଟକଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ରେ ଭିସାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପ୍ରେସ ଆସୋସିଏସନ ଫିଫା ନିକଟରେ ଆଧିକାରିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଇରାନୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭିସା ଆବେଦନକୁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାରଣ ବିନା ନାକଚ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଇରାନ ଜାତୀୟ ଦଳର ଆଧିକାରିକ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।

ଯେହେତୁ ଏହି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ତିନୋଟି ଦେଶ (ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ)ରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସିଙ୍ଗଲ-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିସା ଅନେକ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍‌ର ଜଟିଳ ସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ଦଳକୁ ତାର ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଏହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଠିକ୍ ମଝି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଟରଣ୍ଟୋରେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ସିଙ୍ଗଲ-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିସା କାରଣରୁ ସେମାନେ କାନାଡା ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ସେହିପରି ସେନେଗାଲ୍‌ର ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟରଣ୍ଟୋରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ଦଳ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କରି ଭିସା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଦଳକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମେକ୍ସିକୋରେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାନସାସ୍ ସିଟିକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଭିସା ଅଟକି ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରର ରେଫ୍ରି, ମିଡିଆ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସୀମାରେ ଅଟକାଯିବା ପରେ ଏବେ ଫିଫା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ରହିଛି ଯେ, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବନାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭିସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରୁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଫାୟାରିଂ, ୯ ଆହତ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ହଙ୍ଗାମା: ଇରାକ ଫୁଟବଲରଙ୍କୁ ୭ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଲା ଆମେରିକା, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ଭାରତର ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
REFEREE OMAR ABDULKADIR ARTAN
ଫିଫା ବିଶ୍ୱ କପ୍ ୨୦୨୬
US DEPORT REFEREE OMAR ARTAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.