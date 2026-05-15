LSG vs CSK: ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କାହିଁକି କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ

LSG vs CSK: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବନାମ ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାଚରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି (IANS)
Published : May 15, 2026 at 8:40 PM IST

LSG vs CSK IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳାଳିମାନେ ବାହୁରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିନିଟ୍‌ ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣାଉଛୁ ଏପରି କାହିଁକି କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରକୃତରେ ବୁଧବାର (୧୩ ମଇ) ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିନିଟ୍‌ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ନିଜ ବାହୁରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୋଷ୍ଟ୍ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛି, "ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା/ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛୁ।"

ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା/ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକଜୁଟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିନିଟ୍‌ ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା।"

ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 'କର ବା ମର' ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦଳ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଚେନ୍ନାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଦଳ ପାଖରେ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ (ଅଧିନାୟକ), ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ, ଶିଭମ ଦୁବେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ନିକୋଲାସ ପୁରାନ, ଏଡେନ ମାର୍କରାମ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଆକାଶ ମହାରାଜ ସିଂ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।

