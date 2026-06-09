ETV Bharat / sports

IND vs IRE: ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ କଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ସିରାଜ ଆଉଟ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଇନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

BCCI Drops Mohammed Siraj From India T20I Squad
ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରେ କଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Ireland T20, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ଉଭୟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସିନିୟର ଚୟନ କମିଟି ସିରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ?

BCCI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସିରାଜ କୌଣସି ଆଘାତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଗାମୀ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିଜିନ୍‌କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, 'ବିସିସିଆଇର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୱର୍କଲୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ନିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ସେ ଆଗାମୀ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସତେଜ ହୋଇପାରିବେ।'

ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଚମକିଲା ଭାଗ୍ୟ

ସିରାଜ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଡାହାଣହାତୀ ଲମ୍ବା କଦ୍‌ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜର ଅତିରିକ୍ତ ବାଉନ୍ସ ଏବଂ ଗତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ତଥା ପିଚ୍ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ହାତରେ ଥିବାବେଳେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନୂଆ ତଥା ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ :

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଈଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଇନିଂସ ଏବଂ ୩୦୦ ରନ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୩ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଦଳ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ BCCI ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ: ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବୟକଟ୍‌କୁ ନେଇ ବୋର୍ଡର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଲିଟନ ଦାସ!

ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ! ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାସନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଜିତିଲା ୧୦୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ବିଦଳିବ ଅଧିନାୟକ? ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ

TAGGED:

INDIA VS IRELAND T20
MOHAMMED SIRAJ
PRASIDH KRISHNA
ବିସିସିଆଇ
PRASIDH KRISHNA REPLACES SIRAJ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.