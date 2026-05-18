କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, RTI ଆକ୍ଟ ବାହାରେ ରହିବ BCCI, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
BCCI କୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର (RTI) ଆଇନ ଅଧୀନରେ 'ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି' ବା ଜନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
Published : May 18, 2026 at 3:01 PM IST
BCCI RTI verdict, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିସିସିଆଇକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର (RTI) ଆଇନ ଅଧୀନରେ 'ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି' ବା ଜନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ (CIC) ସୋମବାର ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳେନାହିଁ।
କଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?
ଏହି ବିବାଦ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସୂଚନା କମିଶନର ଏମ୍.ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟୁଲୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୨(ଏଚ୍) ଅଧୀନରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି ବା ସାର୍ବଜନୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବୋର୍ଡକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସର (PIO) ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଆଦେଶକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଦାଲତ ମାମଲାଟିକୁ ପୁନଃ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସୂଚନା କମିଶନର ପି.ଆର୍. ରମେଶ ଏକ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଆରଟିଆଇ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସାର୍ବଜନୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।
CIC ଖାରଜ କଲା ଅପିଲ୍
ଏହି ମାମଲା ଏକ ଅପିଲ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିସିସିଆଇ କେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ଏବଂ ଅଧିକାର ବଳରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ ଏହି ଅପିଲ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
The Central Information Commission on Monday said the Board of Control for Cricket (BCCI) in India is not a "public authority" under the RTI Act as it is neither owned, controlled nor substantially financed by the…
'BCCI ଏକ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା'
କମିଶନ ନିଜ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ତାମିଲନାଡୁ ସୋସାଇଟିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ସଂସଦ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର କୌଣସି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ଥାପନା ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା କମିଶନର ପି.ଆର୍. ରମେଶ ନିଜ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି, 'ବିସିସିଆଇକୁ ଆରଟିଆଇ (RTI) ଆକ୍ଟର ଧାରା 2(h) ଅଧୀନରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି ବା ଜନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆରଟିଆଇ ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ଏହା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ।'
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂଚନା କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଆରଟିଆଇ ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିସିସିଆଇ ଉପରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାବାଧକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିସିସିଆଇର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜବାବଦେହିତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ଆଉ ଥରେ ତେଜିପାରେ।