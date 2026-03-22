ଭାରତ ସହ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ବାଜି! ବାତିଲ କଲା ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ
Bangladesh Cricket: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ନିଜର ଆଗାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ସୂଚୀକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
Published : March 22, 2026 at 12:57 PM IST
BCB Postpones Ireland Tour, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ନିଜର ଆଗାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ସୂଚୀକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୱାଇଟ-ବଲ୍ ସିରିଜ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଘଟଣାକ୍ରମ ଓ ନୂତନ ସୂଚୀ
ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୫ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧, ୩, ୬) ଏବଂ ୩ଟି ଟି-୨୦ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯, ୧୨, ୧୩) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
BCB ପକ୍ଷରୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୬ରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଳି ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ
ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ଭାରତ ସିରିଜ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆସନ୍ତା ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଶୀର୍ଷ ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ
ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ରୁ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଏବଂ ସେଠାକାର ସରକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଇସିସି (ICC) ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
କୂଟନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା
ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗସ୍ତ ନ କରେ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତ ଭଳି ବଡ଼ ଦଳକୁ ନିଜ ମାଟିରେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବ।