IPL 2026: କାହିଁକି ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ନରିନ୍ ଓ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ ରହାଣେ

KKR vs PBKS: କେକେଆର୍‌ ଦଳର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପିନର ସୁନୀଲ ନରିନ୍ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Injury Blues for KKR
ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ନରିନ୍ ଓ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
Published : April 6, 2026 at 7:43 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 8:01 PM IST

Injury Blues for KKR, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୧୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଚାଲିଛି। ତେବେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେକେଆର୍‌ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ପିନର ସୁନୀଲ ନରିନ୍ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି?

ଟସ୍ ସମୟରେ କେକେଆର୍ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରହାଣେଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରାହଣେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ବରୁଣ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନଥିବାରୁ ଆଜି ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୁନୀଲ ନରିନ୍ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ ରୋଭମାନ ପାୱେଲ ଏବଂ ନବଦୀପ ସୈନିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେକେଆର୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପିଚ୍‌ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ରହାଣେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ରଣନୀତି ଓ ସମାନ ଦଳ ସହ ପଞ୍ଜାବ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। କୋଚ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଦଳ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି।

ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା

ସେପଟେ କେକେଆର୍‌ର ଷ୍ଟାର୍ ପେସର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆଜି କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ପୂରା ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିଜ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବାବେଳେ, କେକେଆର୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନରିନ୍ ଓ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କେକେଆର୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଫିନ୍ ଆଲେନ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାନେ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୋଭମାନ ପାୱେଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ରମଣଦୀପ ସିଂହ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ନବଦୀପ ସୈନୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ (ୱିକେଟ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), କୁପର କନୋଲି, ନେହାଲ ୱାଧେରା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ।

Last Updated : April 6, 2026 at 8:01 PM IST

