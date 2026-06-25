ETV Bharat / sports

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଡ଼ା ବ୍ରିଟିଶ୍ ଆଇନ; ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବନି ଆଇସିସି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ୍ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବାକି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

Vaibhav Sooryavanshi UK law
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଡ଼ା ବ୍ରିଟିଶ୍ ଆଇନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi UK law: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ହେଡଲାଇନ୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ବରଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବାକି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB)ର 'ସେଫଗାର୍ଡିଂ ପଲିସି' (ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ଶାୱାର୍ (ଗାଧୋଇବା ଘର) ସୁବିଧା ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବୈଭବଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟିମ୍ ମିଟିଂ, ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ ସାମିଲ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ଶାୱାର୍ (ଗାଧୋଇବା) ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବେ।

ବ୍ରିଟେନ୍‌ରେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଖେଳରେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲିଶ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଆର୍ସେନାଲ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଈଥାନ ନୱାନେରୀ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସ ଡାଉମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ଉଭୟ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ସିନିୟର ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ।

ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ବନାମ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି (ICC) ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଅଟେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ।

କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠରୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ସଠିକ୍ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ଜୟ ମୁନ୍ଦଡା? ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଦଳରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଅ!

ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ଧମାକା କରିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ୍?

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI UK LAW
UK SPORTS GUIDELINES
VAIBHAV SOORYAVANSHI
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ECB SAFEGUARDING POLICY CRICKET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.