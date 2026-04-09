କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା; ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
CD Gopinath Passed Away: ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
Published : April 9, 2026 at 5:15 PM IST
CD Gopinath Passed Away: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଫଳତାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନ୍ନାଇ) ରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି କ୍ରିକେଟର ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟୀ ଦଳର ଶେଷ ଜୀବିତ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଯାଇଛି।
ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥ ୧୯୫୧-୫୨ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦାର୍ପଣ ମ୍ୟାଚରେ ଗୋପୀନାଥ ଅପରାଜିତ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୪୨ ରନର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ବ୍ୟାଟିଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
India’s oldest living test cricketer, CD Gopinath who was part of the team that won India’s first ever test in the 1951-52 series has passed away. A true gentleman, he contributed much to Indian cricket through his career as player, selector and administrator. RIP 🙏🙏… pic.twitter.com/edfpll73PW— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) April 9, 2026
ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋପୀନାଥ ୩୫ ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିବା ସହ ବିନୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହା ସେହି ବ୍ଲାକ୍-ଆଣ୍ଡ-ହ୍ୱାଇଟ୍ (କଳା-ଧଳା) ଯୁଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ।
ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍:
ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ବ୍ୟତୀତ ଗୋପୀନାଥ ୧୯୫୫-୫୬ ରୁ ୧୯୬୨-୬୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ୧୯୭୦ ଦଶକରେ ସେ ଜାତୀୟ ଚୟନ କମିଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
C.D. Gopinath, member of India’s first-ever Test win, passes away— News Bell (@NewsBellApp) April 9, 2026
Gopinath made an impressive debut, scoring an unbeaten 52 and 40 in the second Test of the series pic.twitter.com/vWlzvuxvDK
ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥ ୧୯୭୯ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋପୀନାଥ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ 'ଗୋର୍ଡନ ଉଡ୍ରୋଫ୍' (Gordon Woodroffe) ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ତଥା ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
India’s First Test Win#OnThisDay in 1952, Indian cricket finally tasted its first Test victory. On their 25th attempt, India crushed England at Madras (now Chennai) by an innings and 8 runs.— Cricketopia (@CricketopiaCom) February 8, 2026
The hero of the moment was Vinoo Mankad. The left-arm spinner produced a magical match… pic.twitter.com/ffPoYxCfr7
ସି.ଡି. ଗୋପୀନାଥ ଭାରତ ପାଇଁ ମୋଟ ୮ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ୨୪୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ୮୩ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (First-Class) ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୪୨୫୯ ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୯ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।