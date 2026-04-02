କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର 'ଅନସଙ୍ଗ୍ ହିରୋ'ଙ୍କ ବିୟୋଗ; ସଚିନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ 'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ'
Anil Gurav Death: ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଲାସୋପାରା ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଅନିଲ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
Published : April 2, 2026 at 3:24 PM IST
Anil Gurav Death: କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ନାମ ଇତିହାସ ପାଲଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାମ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅନିଲ ଗୁରବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦିନେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟର 'ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍' କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅନସଙ୍ଗ୍ ହିରୋ ବା ଅନାମଧେୟ କ୍ରିକେଟର ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର (୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬) ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଲାସୋପାରା ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅନିଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ସଚିନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଚ୍ରେକର ସାର୍
ଅନିଲ ଗୁରବ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଆଚ୍ରେକରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ଶାରଦାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରରେ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ବିନୋଦ କାମ୍ବଲିଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ସିନିୟର ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସଚିନ ଏବଂ କାମ୍ବଲି ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଚ୍ରେକର ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହୁଥିଲେ, "ଯାଅ, ଅନିଲ କେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଦେଖ।" ସଚିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସଚିନ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା’ ପଛରେ ଅନିଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଶୈଳୀର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା।
ଅନିଲଙ୍କ ସେହି ବ୍ୟାଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସଚିନ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶତକ
ସଚିନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହ ଅନିଲଙ୍କର ଏକ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ଦିନରେ ସଚିନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାଟ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଅନିଲ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ଉଧାର ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାଟ୍ରେ ହିଁ ସଚିନ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସଚିନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ମନେ ପକାଉଥିଲେ।
ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା ସାଥ୍
ଅନିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁମ୍ବାଇର 'ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍' ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍କୋୟାର କଟ୍ ଏବଂ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ସଟ୍ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଦେଖଣାହାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେ କେବେ ମୁମ୍ବାଇର ସିନିୟର ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା।
Rest in Peace Anil Dada......— TeamMumbai007 (@TeamAut13690) April 1, 2026
ପୋଲିସ ମାଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଜୀବନ
ଅନିଲଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ ଅନିଲଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଏମିତି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ହାତରେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ରାଜ କରିଥାନ୍ତେ, ସେହି ହାତର ଶକ୍ତି ପୋଲିସ ମାଡ଼ରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା।
ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଅନିଲ ଗୁରବଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଣେ ଏମିତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇଲା, ଯିଏ 'ଭଗବାନ' (ସଚିନ)ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ।