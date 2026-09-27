ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସାନ! ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ 11 ବର୍ଷୀୟ ୟୁକି
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ 11 ବର୍ଷର ୟୁକି ନିଜର ଖୁସିପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ପଦକଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଚମକଦାର ଓ ଓଜନଦାର।
Published : September 27, 2026 at 11:18 AM IST
Yuki Kurihara Asian Games Gold: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷର ଖେଳାଳି ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଜାପାନର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ର ୟୁକି କୁରିହାରା ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ୟୁକି, ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ସାନ। ବୈଭବଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁକିଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ‘ପୁୟୋ ପୁୟୋ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ’ରେ ଜାପାନର ୟୁକି କୁରିହାରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ୟୁକିଙ୍କ ବୟସର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ କୁରିହାରାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଥାଇଲାଣ୍ଡର 28 ବର୍ଷୀୟ ତନାରକ ୱଙ୍ଗକିତିକୁନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 11 ବର୍ଷର ଏହି ଜାପାନୀ ଖେଳାଳି ଜମାରୁ ବି ଚାପରେ ନଆସି ମ୍ୟାଚଟିକୁ 10-1 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୟୁକି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚରେ କୁରିହାରାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର 24 ବର୍ଷୀୟ କାଙ୍ଗ୍ ଡଙ୍ଗଶିନ୍ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭ କୁରିହାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ସେ 0-1 ରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁରିହାରା ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିବା ସହ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ 11 ବର୍ଷର ୟୁକି ନିଜର ଖୁସିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଚମକଦାର ଏବଂ ଓଜନଦାର। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏହା ସହ ମିଳିଥିବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ଲଶ୍ ଟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସର ଆରମ୍ଭ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୋଉ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଆକଳନ ଏହି କଥାରୁ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାର ଟିକେଟ୍ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ।
କିଏ ଏହି ୟୁକି କୁରିହାରା?
ୟୁକି କୁରିହାରା ଜାପାନର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏବେ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ‘ପୁୟୋ ପୁୟୋ’ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଖେଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ କୁରିହାରା ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଥିଲେ।
／— 第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) (@AsianGames_2026) September 26, 2026
🥇金メダル！ ✨
＼
━━━━━━━━━━━
Esports | Puzzle [Puyo Puyo Champions]
━━━━━━━━━━━
Japan | KURIHARA Yuki wins gold! 🥇✨
Congratulations🎉#アジア競技大会 #愛知名古屋2026 pic.twitter.com/5AOGYRoqMb
ପୁୟୋ ପୁୟୋ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ କ’ଣ?
ପୁୟୋ ପୁୟୋ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପଜଲ୍ ଗେମ୍। ଏଥିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଶେପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଲାଇନରେ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମିଶିବା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଖେଳଟି ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ତରରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଖେଳରେ ହିଁ 11 ବର୍ଷର କୁରିହାରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟର ଏହି ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଖେଳୁଥିବା ବୈଭବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁରିହାରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ବୈଭବ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କଣ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି?