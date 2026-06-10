କିଏ ଏହି ୧୨୫ କିଲୋର ରଗ୍ବୀ ଖେଳାଳି? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର
ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗସ୍ ଆଟକିନସନ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
Published : June 10, 2026 at 2:39 PM IST
ଲଣ୍ଡନ: ଇଂଲଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗସ୍ ଆଟକିନସନ ନାଇଟ୍କ୍ଲବ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ପରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଏକ ପବ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ରଗ୍ବୀ କ୍ଲବର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଆଟକିନସନ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରି ନଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ରଗ୍ବୀ କ୍ଲବର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆଟକିନସନଙ୍କ ସହ ସହମତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଦି ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଆଟକିନସନ ଇଂଲିଶ ଦଳର କର୍ଫ୍ୟୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚେଲସିର ରେକ୍ସ ରୁମ୍ସ ନାଇଟ୍କ୍ଲବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାରାସେନ୍ସ କ୍ଲବର ରଗ୍ବୀ ଖେଳାଳି ଟୋଟୋଆ ଓଭାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ୧୨୫ କିଲୋ ଓଜନର ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ କୌଣସି କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ଆଟକିନସନଙ୍କୁ ମୁକ୍କା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ରଗ୍ବୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୁକ୍କା ଇଂଲିଶ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଜଣେ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି।
🚨 THIS MAN WAS TRYING TO PUNCH TO GUS ATKINSON 🚨(TOI)— VK (@Aur_vicky) June 9, 2026
- Totoa avuaa attempt to punch to ATKINSON but he missed
- It is not yet clear whether Ben Stokes and Atkinson retaliated during the incident.
- Totoa is 21 year old & 125 kg a rugby player in saracens
- Totoa has… pic.twitter.com/bfDqinrtKg
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଆଟକିନସନ ପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ବାଜିରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମନେକରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
କିଏ ଟୋଟୋଆ ଓଭା?
ଟୋଟୋଆ ଓଭା ୨୧ ବର୍ଷର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାମୋଆ ନାମକ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୬ ଫୁଟ୍ ୫ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଏହି ଖେଳାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରାସେନ୍ସ ସିନିୟର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରଗ୍ବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାୟାରରେ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସାମୋଆ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଏବଂ ସାମୋଆ 'ଏ' ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍କ୍ଲବରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସାରାସେନ୍ସ କ୍ଲବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦରେ ଥିବା ମନେକରାଯାଉଛି।
From what I am hearing about the cricket/rugby nightclub fracas, it would be ridiculous for @benstokes38 to lose his job as England captain and even be forced into retiring.— Piers Morgan (@piersmorgan) June 9, 2026
The villain was the Saracens rugby player throwing punches not Stokes or Atkinson. pic.twitter.com/cosnTZTrkL
ଇସିବି ନେଇପାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଲଢ଼େଇ-ଝଗଡ଼ାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସେସ୍ ଗସ୍ତ ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ‘ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁ’ ନିୟମ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଆଟକିନସନ ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲବରେ ରହିଥିଲେ। ଇସିବି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି, "ସୋମବାର ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଗସ୍ ଆଟକିନସନ ଏକ ନାଇଟ୍କ୍ଲବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।"
This was the last time Ben Stokes was involved in an incident outside a nightclub & he got arrested after that. pic.twitter.com/zMrVr6nyQk https://t.co/wbi3HvTTJM— 𝐀 (@was_abdd) June 8, 2026
ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେକରାଯାଉଛି ଯେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୧୭ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏବଂ ଆଟକିନସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୋର୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ସନ୍ଦେହଘେରରେ ରହିଛି।