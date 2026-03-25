ETV Bharat / sports

ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ୧୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା RCB, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କିଣିଲେ?

RCB New Owner: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)ର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB Sold, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁନିଆରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)ର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗତ ସିଜନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ RCB କୁ ଏକ ବଡ଼ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ (Consortium) ପ୍ରାୟ ୧୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଡିଲ୍ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍, ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ବ୍ଲାକଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରସିବି ଦଳର ନୂଆ ଭାଗିଦାର ସାଜିଛନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଡିଲ୍

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳର ମାଲିକାନା ବଦଳିଛି । ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କଲ୍ ସୋମାନୀ ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ କିଣିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ପରେ RCB ପାଇଁ ୧.୭୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ।

କାହା ହାତକୁ ଗଲା ଦଳର ମାଲିକାନା?

ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଡିଆଜିଓ) ପାଖରୁ RCBର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଏହି ଚାରିଟି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କିଣିଛନ୍ତି । ଏହି ଡିଲ୍‌ରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ର RCB ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।

ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର:

  • ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ବିକ୍ରମ ବିର୍ଲା: ଦଳର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (Chairman) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।
  • ସତ୍ୟନ ଗଜୱାନୀ: ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦଳର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ (Vice Chairman) ହେବେ ।
  • ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ: ଡେଭିଡ୍ ବ୍ଲିଟଜର (ବୋଲ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ) ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ପଟେଲ (ବ୍ଲାକଷ୍ଟୋନ୍) ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ମାଲିକ?

ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, RCB ଭଳି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ସେହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ବିର୍ଲା ଦଳର 'ପ୍ଲେ ବୋଲ୍ଡ' (Play Bold) ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଏବେ ବି BCCI ଏବଂ ସିସିଆଇ (CCI) ର ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ବିରାଟ କୋହଲି ଓ RCB ର କ୍ରେଜ୍

ଗତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା RCB ଏବେ 'ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍' । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦଳର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତୁଳନୀୟ । ଦଳର ନୂଆ ମାଲିକମାନେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

TAGGED:

RCB NEW OWNER 2026
WHO BOUGHT RCB
IPL 2026
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
RCB SOLD FOR RS 16706 CRORE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.