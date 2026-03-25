ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ୧୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା RCB, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କିଣିଲେ?
RCB New Owner: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)ର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : March 25, 2026 at 9:43 AM IST
RCB Sold, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁନିଆରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB)ର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଗତ ସିଜନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ RCB କୁ ଏକ ବଡ଼ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ (Consortium) ପ୍ରାୟ ୧୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଡିଲ୍ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍, ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ବ୍ଲାକଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରସିବି ଦଳର ନୂଆ ଭାଗିଦାର ସାଜିଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଡିଲ୍
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଖବର । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳର ମାଲିକାନା ବଦଳିଛି । ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କଲ୍ ସୋମାନୀ ୧୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ କିଣିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ପରେ RCB ପାଇଁ ୧.୭୮ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୬,୭୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ।
A bold new chapter begins.— Aditya Birla Group (@AdityaBirlaGrp) March 24, 2026
Aditya Birla Group, The Times of India Group, Bolt Ventures, and Blackstone have joined forces as a consortium to acquire Royal Challengers Bengaluru in a historic deal. pic.twitter.com/Fn75ZjwJB0
କାହା ହାତକୁ ଗଲା ଦଳର ମାଲିକାନା?
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଡିଆଜିଓ) ପାଖରୁ RCBର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ଏହି ଚାରିଟି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କିଣିଛନ୍ତି । ଏହି ଡିଲ୍ରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ର RCB ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।
And @RCBTweets has finalised a sale with a valuation of 1.78 billion USD to a consortium that includes the Birlas, Times of India, Blitzer and Blackstone.— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 24, 2026
It isn't too far above what @rajasthanroyals got but then this is a peculiar ecosystem where the income and expenses of a…
ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର:
- ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ବିକ୍ରମ ବିର୍ଲା: ଦଳର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (Chairman) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।
- ସତ୍ୟନ ଗଜୱାନୀ: ଟାଇମ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦଳର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ (Vice Chairman) ହେବେ ।
- ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ: ଡେଭିଡ୍ ବ୍ଲିଟଜର (ବୋଲ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ) ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ପଟେଲ (ବ୍ଲାକଷ୍ଟୋନ୍) ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ମାଲିକ?
ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, RCB ଭଳି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ସେହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ବିର୍ଲା ଦଳର 'ପ୍ଲେ ବୋଲ୍ଡ' (Play Bold) ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଏବେ ବି BCCI ଏବଂ ସିସିଆଇ (CCI) ର ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ବିରାଟ କୋହଲି ଓ RCB ର କ୍ରେଜ୍
ଗତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା RCB ଏବେ 'ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍' । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦଳର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତୁଳନୀୟ । ଦଳର ନୂଆ ମାଲିକମାନେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।