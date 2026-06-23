ETV Bharat / sports

କିଏ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ? ନୀତୀଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲେ ସାମିଲ

ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡାହାଣହାତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

Suryansh Shedge Replaces Injured Nitish Kumar Reddy in T20I Team
ନୀତୀଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Suryansh Shedge: ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଆହତ କାରଣରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡାହାଣହାତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେଙ୍କୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର (୨୩ ଜୁନ୍) ଦିନ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି।

ବିସିସିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଜୁନ୍ ୨୦ ରେ ଆୟୋଜିତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ର କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ସରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରିହ୍ୟାବ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ

ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍‌ରେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୪୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୨୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ବଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଲ୍-ଅପ୍।

ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ମୁମ୍ବାଇର ସୈୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ୨୫୧.୯୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୧୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ କିଏ?

ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୩ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସେ ଡାହାଣ ହାତରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ରାଇଟ୍-ଆର୍ମ ମିଡିୟମ୍ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜାଇଲ୍ସ ଶିଲ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୩୨୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଜୁନ୍ ୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦଳକୁ ଟି-୨୦ ସହିତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ମେଗା ଟ୍ରେଡ୍: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଗଲେ କୁଲଦୀପ!

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ଦେଖି ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ସେୟାର କଲେ ମନର କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO

TAGGED:

WHO IS SURYANSH SHEDGE
NITISH KUMAR REDDY
SURYANSH SHEDGE STATS
ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ
SURYANSH SHEDGE TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.