NADA ର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି
ଏହି ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋପିଂ ଅପରାଧ ପାଇଁ NADA ର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ୟାନେଲ୍ ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି।
Published : August 21, 2026 at 6:26 PM IST
Shivpal Singh Banned: ପୂର୍ବତନ ଏସୀୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ଓଲିମ୍ପିଆନ୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ଶିବପାଲ୍ ସିଂହଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋପିଂ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ବିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା (NADA) ର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ୟାନେଲ୍ ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଶିବପାଲ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ 'ମେଥାଏଣ୍ଡିଏନୋନ୍' ସେବନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
୩୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ କରିପାରେ। ଶିବପାଲ୍ ଟୋକିଓ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଉଛି ୨୦୧୯ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା। ଦୋହାଠାରେ ସେ ୮୬.୨୩ ମିଟରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଶିବପାଲ୍ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ନୁହନ୍ତି।
ଧାବିକା ଏମ୍.ଭି. ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋପିଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ 'ମେଫେଣ୍ଟରମାଇନ୍' ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାହାରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଯାଞ୍ଚରେ ଶିବପାଲ୍ଙ୍କ ଡୋପ୍ ନମୁନା ଏକ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା।
ନାଡା (NADA) ର ଡୋପିଂ ବିରୋଧୀ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ରେ ତାଙ୍କୁ ଡୋପିଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨୦୨୧ରୁ ଚାରି ବର୍ଷର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିବପାଲ୍ ନାଡାର ଅପିଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡୋପ୍ ଯାଞ୍ଚ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପଛରେ ‘ଦୂଷିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ’ ଦାୟୀ ଥିଲା।
The 2020 Tokyo Olympian Shivpal Singh has been handed a 10-year ban for second doping offence🫣— The Bridge (@the_bridge_in) August 21, 2026
The javelin thrower tested positive for the banned substance methandienone.
Shivpal was earlier handed a four-year ban in 2022!#IndianAthletics pic.twitter.com/ZkCdOKuzSZ
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ଅପିଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚାରି ବର୍ଷରୁ ହ୍ରାସ କରି ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶିବପାଲ୍ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃ-ରାଜ୍ୟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୩ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଶିବପାଲ୍ ସିଂହ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଜୁନିୟର୍ କମିସନ୍ଡ ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚାନ୍ଦୌଲି ଜିଲ୍ଲାର ଧନପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଙ୍ଗୁତାରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଶିବପାଲ୍ଙ୍କୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପିତା ରାମାଶ୍ରୟ ସିଂହ, କାକା ଶିବପୂଜନ ସିଂହ ଏବଂ ଜଗମୋହନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ରହିସାରିଛନ୍ତି।