ETV Bharat / sports

କିଏ ଏହି ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ସାରାଂଶ ଜୈନ? ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ

Who is Saransh Jain: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାରାଂଶ ଜୈନ ନାମକ ଜଣେ ନବାଗତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି।

Meet Saransh Jain
୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସାମିଲ ସାରାଂଶ ଜୈନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Saransh Jain: ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାରାଂଶ ଜୈନ ନାମକ ଜଣେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ସାରାଂଶଙ୍କୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଘାତ ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ।

କିଏ ଏହି ସାରାଂଶ ଜୈନ?

ଇନ୍ଦୋରର ବାସିନ୍ଦା ସାରାଂଶ ଜୈନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଅଫ୍-ବ୍ରେକ୍ ବୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୫୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ୯୭ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୧୮୮ ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ୮୫ଟି ଇନିଂସରେ ୩୧ ଆଭେରେଜ୍ (ହାର) ରେ ସେ ୨୨୨୩ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସାରାଂଶ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଏବଂ ଟି-୨୦ ରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୮ ଏବଂ ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ଖାତାରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜୈନ ଆଇପିଏଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦଳର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହୁଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ସାରାଂଶ

ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ସାରାଂଶ ଜୈନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପିଚ୍‌କୁ ନଜରରେ ରଖି ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ୪ ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ମାନବ ସୁଥାର ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନର ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଅଫ୍-ସ୍ପିନରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାରାଂଶ ପୂରଣ କରିବେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:

ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା*, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ*, ଏବଂ ସାରାଂଶ ଜୈନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Babar Azam: ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ବାବର ଆଜମ

ଲମ୍ବା ବ୍ରେକ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କାହା ସହ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍?

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ; ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର-1 ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

TAGGED:

WHO IS SARANSH JAIN
INDIA TEST SQUAD
SARANSH JAINS STATS
ସାରାଂଶ ଜୈନ
INDIA TEST SQUAD FOR SRI LANKA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.