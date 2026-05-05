କିଏ ଏହି ମୁମ୍ୱାଇ ବୋଲର ରଘୁ ଶର୍ମା? ଯାହାଙ୍କ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ’ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ୍

Raghu Sharma: ରଘୁ ଶର୍ମା ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Published : May 5, 2026 at 4:06 PM IST

Who is Raghu Sharma, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱପ୍ନର ଲିଗ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ ବନିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଏପରି କିଛି କାହାଣୀ ଆସିଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଘର୍ଷ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମରୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଏକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସ୍ପିନର ରଘୁ ଶର୍ମାଙ୍କର। ଯିଏ ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୁକାବିଲାରେ ରଘୁ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରଘୁ ଶର୍ମା ମଇ ୨ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ।

ରଘୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାବୁକ ସେଲିବ୍ରେସନ

ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ରଘୁ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଏକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେହି ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା, 'ରାଧେ ରାଧେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ୧୫ ବର୍ଷ ଆଜି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶେଷ ହେଲା। ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ) କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଦା ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।' କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ ନଥିଲା, ବରଂ ୧୫ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର କାହାଣୀ ଥିଲା।

ସହଜ ନଥିଲା ରଘୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା

ରଘୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଲେଗ୍ ବ୍ରେକ୍ ବୋଲର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଖେଳ ଶୈଳୀ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ରଘୁ ଥରେ ଇଏସପିଏନ୍ କ୍ରିକଇନଫୋକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲେଗ୍ ସ୍ପିନ୍ ଶିଖିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ନେଟ୍ସରେ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି।'

ରଘୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ସେ ପୁଡୁଚେରୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ସଠିକ୍ ପଥକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ରଘୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, 'ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୨୫ ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି।'

କୋଚରୁ ପରେ ପୁଣି ଖେଳାଳି

ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ କମିଗଲା, ରଘୁ ଶର୍ମା 'କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପଠାନ୍ସ' (CAP) ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ସେ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ରଘୁଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ସମୟରେ ଇରଫାନ ପଠାନ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, 'ରଘୁ ଶର୍ମା ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପଠାନ୍ସରେ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଥିଲେ। ସେ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ CAP ସହ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏବେ ଏହି ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।' କୋଚିଂ କରିବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରଘୁ ଏହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଜୀବନ

ରଘୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇ 'ଗାଲେ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍' ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୨୩ରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପିନର ଇମ୍ରାନ ତାହିରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ତାହିରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରଘୁଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଅନେକ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ, ଭେରିଏସନ୍ ଏବଂ ବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦେଲା ସୁଯୋଗ

ରଘୁ ଶର୍ମା ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଜଣେ ନେଟ୍ ବୋଲର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଘ୍ନେଶ ପୁଥୁର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରଘୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦଳରେ ସେ କେବେ ନେଟ୍ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେହି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ସେ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାରେ ରଘୁ ଶର୍ମା ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାରି ଓଭରରେ ୩୬ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ୱିକେଟ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଏହି ୱିକେଟ୍ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କର ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ସଂଘର୍ଷ, ବିଫଳତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷାର ୱିକେଟ୍ ଥିଲା।

ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଦମଦାର ରେକର୍ଡ

ରଘୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୫୭ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ୨୨.୦୩ ରହିଛି। ସେ ପାଞ୍ଚଥର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ତିନିଥର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ସବୁବେଳେ ଥିଲା, କେବଳ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ବାକି ଥିଲା।

ରଘୁ ଶର୍ମା କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?

ରଘୁ ଶର୍ମାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ସେ ବୟସ, ବିଫଳତା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମର ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ। ମୁଁ ମୋର ବିଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଛି।'

ପ୍ରେରଣାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ

ଆଜି ରଘୁ ଶର୍ମା କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ହଜାର ହଜାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ସୁଯୋଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରଘୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଶିଖାଏ ଯେ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରିବେ।

