କୋହଲିଙ୍କ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିବା ବୋଲର କଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ?
Prince Yadav: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।
Published : June 17, 2026 at 3:27 PM IST
Who is Prince Yadav: ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏବଂ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ବଳରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନେଇଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସ ନିଜର ସ୍ପିଡ୍ ଦ୍ୱାରା 'କିଙ୍ଗ କୋହଲି'ଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଥିଲେ। ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ଦଳର ଖରାପ ସିଜନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ସବୁଆଡେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
କିଏ ଏହି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ?
ଡାହାଣ ହାତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ ହୋଇଥିବା ନିଲାମୀରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍ର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହାର ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ବୋଲର ୨ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ୧୪ଟି 'ଲିଷ୍ଟ-ଏ' ଏବଂ ୩୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧, ୨୯ ଓ ୩୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବୋଲ୍ଡ
କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ବୋଲରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରି ଆଇପିଏଲ ସମୟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ୧୪୦.୪ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରଥମେ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଚ୍ରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭିତରକୁ ଚଲିଆସିଥିଲା। ଏହି ବଲ୍ଟି କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଡ୍ ମଝି ଦେଇ ଗତି କରି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଅଫ୍-ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜିଥିଲା। କୋହଲି ମଧ୍ୟ କ୍ରିଜ୍ରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ରହି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସହ କ’ଣ ଘଟିଗଲା।
ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍
ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜିତିବେ। ନିଜର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କିଭଳି ରହୁଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ରୋଚକ ହେବ।
Precious moments ✨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Congratulations to Prince Yadav as he receives his #TeamIndia ODI debut cap from Vice-captain Shreyas Iyer 🥳👏
Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dX9JYubQFH
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ଭାରତ: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।