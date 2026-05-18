କିଏ ଏହି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ? ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ
ଓସିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସିନିୟର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
Published : May 18, 2026 at 7:15 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଘରୋଇ ସିଜନ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓସିଏ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇର ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ମାନିଆ, ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଜେନା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୌମିତ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କ୍ରିକେଟ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ୪ ଏବଂ ୫ ମଇ ୨୦୨୬ ରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଓସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
Following the recommendations of the Cricket Advisory Committee, the Odisha Cricket Association has announced the appointments of Mr. Pravanjan Mullick as Head Coach of the Senior Men’s Cricket Team of Odisha and Mr. Santanu Ghosh as Technical Director of the Odisha Cricket… pic.twitter.com/yWB1xS2Jde— Odisha Cricket Association (@cricket_odisha) May 18, 2026
ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କିଏ?
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସିନିୟର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ବିସିସିଆଇ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଭିନୁ ମଙ୍କଡ ଟ୍ରଫିର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ରେ କଟକ ପାନ୍ଥର୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଓସିଏ କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ୮୮ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ୫୬ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ବୋଲି ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି
ଓସିଏ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାନ୍ତନୁ ଘୋଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବ୍ୟାପକ ଜଡିତ ଥିବା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଘୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଏଲିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ୨୦୨୬ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୋଟରେ ସିଓଇ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପ ୨୦୨୫ରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସାରା ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଦଳ ଏବଂ ହାଇ-ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଓସିଏର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଓସିଏର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତ ନବନିଯୁକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।