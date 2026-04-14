କିଏ ଏହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ? ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ରଚିଛନ୍ତି ନୂଆ ଇତିହାସ
Published : April 14, 2026 at 12:16 PM IST
Who is Praful Hinge, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୨୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଡେବ୍ଯୁ (Debute) କରିଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାରିର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବୋଲର ଏପରି କରିପାରି ନଥିଲେ।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପାରିର ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ରେ ହିଁ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ 'ୱାଣ୍ଡର ବୟ' ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ବାଉନ୍ସର ବଲ୍ରେ ୱିକେଟକିପରଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରେଟୋରିୟସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ପାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ନାଗପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ:
ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର କରିଥିବା ଏହି ବୋଲରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ସେ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ (Domestic) କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୨ରେ ନାଗପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବିଦର୍ଭ ପକ୍ଷରୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ୍ ମିନି ନିଲାମରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ସିଜନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ SRH ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଖାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି ରହିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଙ୍ଗେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହା ସେ ୨୦୨୫/୨୬ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବିଦର୍ଭ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଚାରି ଓଭରରେ ୨୩ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଧିନାୟକ ରିକି ଭୁଇଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ସାମିଲ ଥିଲା ଓ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଦର୍ଭ ୧୯ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ହିଙ୍ଗେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦର୍ଭର ସେହି ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ଯିଏ ୨୦୨୫/୨୬ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରେ ୫୬.୬୦ ହାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୪/୨୫ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ମଧ୍ୟ ହିଙ୍ଗେ ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (First Class) କ୍ରିକେଟ୍ ସିଜନ ଥିଲା। ସେ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୭.୦୯ ହାରରେ ୧୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରଣଜୀ ଲିଗ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନରେ ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୬.୩୭ ହାରରେ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୪-୬୦ ରହିଥିଲା। ସେ ବିଦର୍ଭ ପ୍ରୋ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚରେ ୮.୯୬ ଇକୋନୋମିରେ ଆଠଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଆଇପିଏଲ୍ ସ୍କାଉଟ୍ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ୨୦୨୬ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ପାରିର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ୪/୩୪ ର ଚମତ୍କାର ସ୍ପେଲ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରେଟୋରିୟସ ଏବଂ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବୋଲର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।