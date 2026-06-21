ଟ୍ରାକରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ! ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍' ଡ୍ରାଇଭର
ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆସାମର ଝିଅ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହୁଛୁ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ ଦେଉରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କଥା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 21, 2026 at 8:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦୌଡ଼କୁଦରେ ପଦକ ହାସଲ କରି ଦେଶ ତଥା ପରିବାର ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବେ । କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ବନାଇ ଦେଲା । ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆସାମର ଏହି ଝିଅ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ ଦେଉରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କଥା ।
ଆସାମର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଜନ୍ମ । ପରିବାର ସହିତ ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ପଲ୍ଲବୀ । ଛୋଟ ବେଳୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସୁଯୋଗକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା । ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବାପାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା ।
ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମା'ଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇବା ଓ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆସାମ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ।
ଆସାମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ସହିତ ବାରଙ୍ଗ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
ଖେଳ ସହିତ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବସ୍ର ଷ୍ଟିୟରିଂ ଧରାଇ ଦେଇଛି । ପଦକ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବଦଳରେ, ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୧୫ ଦିନିଆ ତାଲିମ ନେବା ପରେ, ଗତ ମାସରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆସାମ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପଲ୍ଲବୀ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇ-ବସ୍ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ମୋ ବସ୍' ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
'ଆମ ବସ୍' ଡ୍ରାଇଭର ପଲ୍ଲବୀ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଆସାମ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଥିଲି । ହେଲେ ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା । ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଖେଳକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଗଲି । ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଶିଖିବା ପରେ ଅଧିକ ତାଲିମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି । ଏବେ ଆସି କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଉଛି । ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଁ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ।"