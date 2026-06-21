ETV Bharat / sports

ଟ୍ରାକରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ! ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍' ଡ୍ରାଇଭର

ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆସାମର ଝିଅ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କହୁଛୁ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ ଦେଉରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କଥା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Athlete Pallabi Deuris Inspiring Journey as a Mo Bus Driver
ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ 'ମୋ ବସ୍' ସାରଥୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦୌଡ଼କୁଦରେ ପଦକ ହାସଲ କରି ଦେଶ ତଥା ପରିବାର ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବେ । କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ବନାଇ ଦେଲା । ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆସାମର ଏହି ଝିଅ ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଉଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁଛୁ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ ଦେଉରୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କଥା ।

ଆସାମର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ଜନ୍ମ । ପରିବାର ସହିତ ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ପଲ୍ଲବୀ । ଛୋଟ ବେଳୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ସୁଯୋଗକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା । ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବାପାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଗଲା ।

ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମା'ଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ଆସିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇବା ଓ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ପଲ୍ଲବୀ ଆସାମ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ।

Meet the Former Athlete Driving Buses to Support Her Family
ଦୌଡ଼ରାଣୀରୁ ବସ୍ ଚାଳିକା (ETV Bharat)

ଆସାମ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଦୌଡ଼ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ସହିତ ବାରଙ୍ଗ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

Athlete Pallabi Deuris Inspiring Journey as a Mo Bus Driver
'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଲ୍ଲବୀ ଦେଉରୀ (ETV Bharat)

ଖେଳ ସହିତ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବସ୍‌ର ଷ୍ଟିୟରିଂ ଧରାଇ ଦେଇଛି । ପଦକ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବଦଳରେ, ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ।

The Story of Pallabi Deuri
ଦୌଡ଼ରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ ଏବେ 'ଆମ ବସ୍' ସାରଥୀ (ETV Bharat)

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୧୫ ଦିନିଆ ତାଲିମ ନେବା ପରେ, ଗତ ମାସରେ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆସାମ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କୁ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପଲ୍ଲବୀ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇ-ବସ୍ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ମୋ ବସ୍' ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

The Story of Pallabi Deuri
ଆସାମର ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ (ETV Bharat)

'ଆମ ବସ୍' ଡ୍ରାଇଭର ପଲ୍ଲବୀ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଆସାମ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସରସ୍ୱତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଥିଲି । ହେଲେ ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଗଲା । ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଖେଳକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଗଲି । ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଶିଖିବା ପରେ ଅଧିକ ତାଲିମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି । ଏବେ ଆସି କେନ୍ଦୁଝରରେ 'ଆମ ବସ୍' ଚଳାଉଛି । ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଁ ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରନର୍: ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖର ଜୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାହୁଲ

କିଏ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ? ୭୯ତମ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଵାଟିକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଗୌରବ

TAGGED:

ATHLETE TURNED BUS DRIVER ODISHA
CRUT MO BUS CAPTAIN PALLABI DEURI
WHO IS PALLABI DEURI
ପଲ୍ଲବୀ ଦେଉରୀ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର
PALLABI DEURI MO BUS DRIVER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.