ETV Bharat / sports

୧୯୬୪ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର! ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି କ୍ରିକେଟର

Nikhil Chaudhary: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମିତ ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିଛି।

Nikhil Chaudhary Australia Squad
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି କ୍ରିକେଟର (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମିତ ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଯଦି ନିଖିଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ବିଗତ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ହେବେ।

ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରିନ୍ଦର ସନ୍ଧୁ ଏବଂ ତନଭୀର ସଙ୍ଘା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୧୯୬୦ ଦଶକ ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଜନ୍ମିତ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ରେକ୍ସ ସେଲର୍ସ ୧୯୬୪ ମସିହାର କଲିକତା ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପୁଣେରେ ଜନ୍ମିତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଲିସା ସ୍ଥାଲେକର ୨୦୦୦ ଦଶକରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ।

କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କୁଇନ୍ସଲାଣ୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିବା ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନନୁଆଁଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ ହୋପ୍ସଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପଡ଼ିଥିଲା। ହୋପ୍ସଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ହୋବାର୍ଟ ହରିକେନ୍ସର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ନିଖିଲ ଗତ ସମର ସିଜନ୍‌ରେ ୧୫୩ ର ଧୂଆଁଧାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍-ରେଟ୍ ଏବଂ ୩୦.୭୦ ହାରରେ ୩୦୭ ରନ୍ ଚେଚି ହୋବାର୍ଟକୁ BBL14 ର ଚାମ୍ପିଅନ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍‌ର ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜାତୀୟ ଜର୍ସି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି।

ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲଜିୟମ୍‌ରେ EUT20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜେବି ବ୍ରୁଜେସ୍ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରୁ ଡାକରା ପାଇବା ପରେ ନିଖିଲ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଢାକାଠାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବେ। ଏହି ଲେଗ୍-ସ୍ପିନିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୋଏଲ୍ ଡେଭିସ୍ ଏବଂ ଏରନ୍ ହାର୍ଡିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଦଳ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଡ଼ର ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିପାରିବେ।

ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଆଇସିସିର ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମିତ ଚୌଧୁରୀ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପାଇଁ ହରଭଜନ ସିଂ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ୧୪ଟି ସୀମିତ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ହେବ ମଇ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର? ICC ମନୋନୀତ କଲା ଏହି ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ

ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ECB

ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ଡାକରା, ଏହି ଦେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କଲେ ମାନବ ସୁଥାର

TAGGED:

WHO IS NIKHIL CHAUDHARY
AUSTRALIA SQUAD VS BANGLADESH
CRICKET
ନିଖିଲ ଚୌଧୁରୀ
NIKHIL CHAUDHARY AUSTRALIA SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.