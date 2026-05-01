ଭାରତୀୟ ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ହେଲେ କାନାଡ଼ା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍
Monty Desai: କାନାଡା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।
Published : May 1, 2026 at 3:31 PM IST
Canada New Head Coach, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇଙ୍କୁ କାନାଡା ନିଜ ଦେଶର ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। କାନାଡା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଶାଇଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇଙ୍କ ପାଖରେ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋଚିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନେପାଳକୁ ଦିନିକିଆ (ODI) ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଆଇସିସି (ICC) ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦେଶାଇ ନେପାଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ (UAE) ର ସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କାନାଡା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡା ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କାନାଡାରେ ମୋର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋତେ ଏଠାକାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଆବେଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୋସିଏଟ୍ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେପାଳ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ଦଳ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ନିର୍ଭିକତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। କାନାଡା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିକେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବ।"
Team Canada welcomes Monty Desai as Head Coach 🇨🇦— Cricket Canada (@canadiancricket) April 30, 2026
କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦର ଖୋସା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଗତ କୌଶଳ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିକେଟ୍ କାନାଡାର ପରିଚୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ିବା। ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ଆସୋସିଏଟ୍ ଦେଶଗୁଡିକ, ବିଶେଷ କରି ନେପାଳ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱ, ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳଗୁଡିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାନାଡା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉନ୍ନତି କରିବ।"
Monty Desai takes charge as head coach of Canada men's team " my focus will be on building a culture that translates [canada's] potential into consistent performances on the international stage," monty desai said
ମଣ୍ଟି ଦେଶାଇ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚ୍। ଯାହାଙ୍କୁ ୧ ମଇ ୨୦୨୬ରେ କାନାଡା ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସେ "ଆସୋସିଏଟ୍" ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶେଷ କରି ନେପାଳକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।