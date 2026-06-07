ETV Bharat / sports

କିଏ ଏହି ମାନବ ସୁଥାର? ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେନସେସନ

Manav Suthar: ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାରି ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ଦୁଲ ମଲିକଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ମାନବ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

Manav Suthar Proves His Worth with Dream Test Debut Wicket
କିଏ ଏହି ମାନବ ସୁଥାର? (BCCI (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India vs Afghanistan Test, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନେକ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମୁରଲୀ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ସ୍ପିନର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ନୂଆ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ ପାଇଁ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏବଂ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ମାନବ ସୁଥାର ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ଏଭଳି ଏକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ମୁଲ୍ଲାନପୁର ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚା’ ବିରତି ପୂର୍ବରୁ, ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାରି ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ଦୁଲ ମଲିକଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ମାନବ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରେକର୍ଡ

ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିବା ମାନବ ସୁଥାର୍ ୨୦୨୨ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ ୧୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ଚୟନ କମିଟିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ମାତ୍ର ୨.୯୪ ରହିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୮ ଥର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ୬ ଥର ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଜଣେ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟର

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମାନବଙ୍କ ୪୧ ବଲ୍‌ରୁ ୨୮ ରନ୍‌ର ଇନିଂସରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବୋଲର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ୨ଟି ଦମଦାର ଛକା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାର ୨୫.୫୪ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳେ।

ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ

କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କର ‘ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍’ ଶୈଳୀ ଥିବା ବେଳେ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର; ହାତ କାନ ପାଖରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ହିପ୍‌ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅନନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବଲ୍‌ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ବଲ୍‌ଟି ସିମ୍ ସହିତ ଆସୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପିଚ୍‌ରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଟର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।

ପୂର୍ବତନ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ପୀୟୂଷ ଚାୱଲା କହିଛନ୍ତି, "ମାନବଙ୍କ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଚମତ୍କାର। ଏହା ବଲ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୂଚାଏ।" ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଏହାକୁ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ କରିଥାଏ।

ସମପରି ମହାନ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଆର. ଅଶ୍ୱିନୀ ମଧ୍ୟ ମାନବଙ୍କ ବୋଲିଂର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "କଥା କେବଳ ବଲ୍ ଘୂରିବା କିମ୍ବା ଓଭର-ସ୍ପିନ୍‌ର ନୁହେଁ, ବରଂ ବଲ୍‌ଟି ଯେଉଁ ବେଗରେ ଘୂରୁଛି, ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାନବଙ୍କ ବଲ୍ ଅଧିକ ବେଗରେ ଘୂରିଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।"

ରାଜସ୍ଥାନର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଅନୁପ ଦେବ କୁହନ୍ତି, "ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୋଲିଂ କରି ସେ ନିଜର ସଠିକତା ଏବଂ ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେ 'ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ୍' ବୋଲିଂ କରି ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ବଲ୍ ପକାନ୍ତି, ତାହା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍‌ରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି, ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ବିସିସିଆଇ

ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ହାଟ୍ରିକ, ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ

TAGGED:

WHO IS MANAV SUTHAR
INDIA VS AFGHANISTAN TEST
MANAV SUTHAR MAIDEN TEST WICKET
ମାନବ ସୁଥାର
MANAV SUTHAR DREAM TEST DEBUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.