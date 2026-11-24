କିଏ ଏହି ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାଟିଆ? ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ ଏହି ୟୁଏଇ ଖେଳାଳି
India A vs UAE: ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାଟିଆ 2010 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
Published : November 24, 2026 at 3:34 PM IST
Who is Harpreet Singh Bhatia: ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ 2026 ର 11ତମ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାଟିଆ ଏକ ଐତିହାସିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ‘ଏ’ର ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 120ଟି ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ହରପ୍ରୀତ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ବଲରେ ଛକା ମାରି ନିଜର ଏହି ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ହରପ୍ରୀତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ୟୁଏଇ ମାତ୍ର 20 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ଦୁଇ ଓପନରଙ୍କୁ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହରପ୍ରୀତ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ହରପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଏହି ଶତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ସେ ସେହି ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ୟୁଏଇ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରପ୍ରୀତ ୟୁଏଇ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ହରପ୍ରୀତ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ 144ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 130 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଥିରେ ତାଙ୍କର 12ଟି ଚୌକା ଓ 4 ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି।
Harpreet Singh Bhatia turns his fortunes around with a towering six to bring up his seventh List A century. ✨ Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/sSlDEZdene— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026
ଭାରତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ହରପ୍ରୀତ
ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ଭାଟିଆ 2010 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳରେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ହରପ୍ରୀତ ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 3ଟି ଇନିଂସରେ 23.33 ହାରରେ 70 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ହରପ୍ରୀତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ମୋଟ 86ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ 45.40 ହାରରେ 5403 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ 16ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଭାରତରେ 6ଟି ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 19 ଛକା, 181 ରନ୍... ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଚୁରମାର ହେଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ
Meet Indian Origin UAE Player Harpreet Singh 🇮🇳 🇦🇪 - 35 years old, born in Chattisgrah India. - Represented India in 2010 U19 World Cup. - Leading Run Scorer in Ranji Trophy & Vijay Hazare Trophy in 2018 for MP. - In IPL 2017 He picked by RCB as Sarfaraz Khan Replacement. - In April 2026 he Granted UAE Citizenship & Start Playing for UAE Team. Today he Smashed Century against Very Strong India A team 🔥— Sam (@cricsam02) November 24, 2026
IPL ରେ ତିନିଟି ଦଳ ତରଫରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ହରପ୍ରୀତ
ହରପ୍ରୀତ ସିଂହ ତିନିଟି ଦଳ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ, ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କେକେଆର୍ପାଇଁ ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। କେକେଆର୍ ପାଇଁ ହରପ୍ରୀତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସେ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ହରପ୍ରୀତ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। 9ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ହରପ୍ରୀତ 17.57 ହାରରେ 123 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା