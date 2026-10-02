ରେଳବାଇ ଚାକିରି ସହ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ସଫଳତା, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ କରିଶ୍ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା
ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ କରିଶ୍ମା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 2, 2026 at 10:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଏଏମ/ଏନଏସ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର (ଜିଏଚପିସି)ର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ କରିଶ୍ମା ରାଜପୁତ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଜର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ସେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
୨୦୦୨ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କରିଶ୍ମା ରାଜପୁତ, ୨୦୨୩ ଜୁନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିଏଚପିସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ପଦକ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋର ଏକ୍ସର୍ସାଇଜ, ଅନଇଭେନ ବାର୍ସ ଓ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବିମ୍ରେ ସେ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
କରିଶ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଫଳତା:
- ରୌପ୍ୟ – ଫ୍ଲୋର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଫାରୋସ କପ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କାହିରା (ଇଜିପ୍ଟ), ୨୦୨୬
- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ – ଫ୍ଲୋର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୦୨୬
- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ – ଅନଇଭେନ୍ ବାର୍ସ, ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ପୁଣେ, ୨୦୨୫
- ରୌପ୍ୟ – ଟିମ୍ (ଦଳଗତ), ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ପୁଣେ, ୨୦୨୫
- ରୌପ୍ୟ – ବାଲାନ୍ସ ବିମ୍, ସିନିୟର ମହିଳା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ସୁରଟ, ୨୦୨୪–୨୫
- କାଂସ୍ୟ – ଟିମ୍ (ଦଳଗତ), ସିନିୟର ମହିଳା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ସୁରଟ, ୨୦୨୪–୨୫
- କାଂସ୍ୟ – ଅନଇଭେନ୍ ବାର୍ସ, ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୦୨୩–୨୪
- ରୌପ୍ୟ – ବାଲାନ୍ସ ବିମ୍, ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ପଞ୍ଜାବ, ୨୦୨୨
- ରୌପ୍ୟ – ଅନଇଭେନ୍ ବାର୍ସ, ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ପଞ୍ଜାବ, ୨୦୨୨
- ୩ଟି କାଂସ୍ୟ – ୫ମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଢାକା, ୨୦୨୧
- ୨ଟି କାଂସ୍ୟ – ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟର-ୟୁନିଭରସିଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଅମୃତସର, ୨୦୨୧
- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ – ବାଲାନ୍ସ ବିମ୍, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ, ଗୁଆହାଟୀ, ୨୦୨୦
- କାଂସ୍ୟ – ଫ୍ଲୋର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ, ଗୁଆହାଟୀ, ୨୦୨୦
- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ – ବାଲାନ୍ସ ବିମ୍, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ, ପୁଣେ, ୨୦୧୯
- ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ – ଅନଇଭେନ୍ ବାର୍ସ, ୬୫ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ସ, ଆଗ୍ରା, ୨୦୧୯
- କାଂସ୍ୟ – ଅଲ୍-ଆରାଉଣ୍ଡ, ୬୫ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ସ, ଆଗ୍ରା, ୨୦୧୯
- କାଂସ୍ୟ – ବାଲାନ୍ସ ବିମ୍, ୬୪ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ସ, ଅଗରତଲା, ୨୦୧୮
ଖେଳ କ୍ୟାରିୟର୍ ସହିତ କରିଶ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରାରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜିଏଚପିସିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପଛରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ହିଁ ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୬ ଫାରୋସ କପ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫ୍ଲୋର ଏକ୍ସର୍ସାଇଜରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏଫଆଇଜି (FIG) ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୩ଟି ଦେଶ ଓ ୩୦ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସ୍ଥାରୁ ମୋଟ ୧୬୦ ଜଣ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କରିଶ୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ସହଖେଳାଳି ତନ୍ନୁ, କୋଚ୍ ଅଙ୍କିତା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଏମ/ଏନଏସ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିଏଚପିସିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଫ୍ଲୋର ଏକ୍ସର୍ସାଇଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିଶ୍ମା ୧୨.୧୦୦ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଅନଇଭେନ ବାର୍ସର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତନ୍ନୁ ୧୦.୦୫୦ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ କରିଶ୍ମା ୮.୯୦୦ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ରେ କରିଶ୍ମା ନିଜ ସ୍କୋରରେ ସୁଧାର ଆଣି ୧୦.୬୬୬ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ତନ୍ନୁ ୧୦.୦୬୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଥିଲେ।
୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଏହି ଅଲ୍-ରାଉଣ୍ଡ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ କରିଶ୍ମା, ୨୦୨୩ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର HPCରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦକ। ଫାରୋସ କପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଏସୀୟ ଗେମ୍ସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
କରିଶ୍ମା ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନ ଆଗ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ‘ସାଇ ଏନସିଓଇ’ (SAI NCOE) ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ HPC ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୭ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା କୌଶଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସାଇନ୍ସ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋମ୍ ପିଟ୍ସ, ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କୋଚ୍ ଷ୍ଟେସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲୋର୍ ଓ ବିମ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ଏବଂ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଟାର୍ଗେଟିଂ ପରଫରମାନ୍ସ (ABTP) କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି। କରିଶ୍ମା ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ସିନୋଦ୍ (ଯିଏ ନିକଟରେ ନରୱେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି), କୋଚ୍ ଅଶୋକ, AMNS ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହି HPC ରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା ଭଳି ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଭାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୁବ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କରିଶ୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନର ଭଲ ଓ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ।"