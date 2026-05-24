କିଏ ଏହି ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂ? ୧୦.୦୯ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡି଼ଲେ ୧୦୦ ମିଟର! ବନିଗଲେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକ
Gurindervir Singh: ପଞ୍ଜାବର ଉଦୀୟମାନ ଧାବକ ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : May 24, 2026 at 3:19 PM IST
India's fastest sprinter, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଞ୍ଜାବର ଉଦୀୟମାନ ଧାବକ ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚିରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୬ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ କପ୍ରେ ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ୧୦.୦୯ ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ୧୦.୧୦ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ପଞ୍ଜାବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏକ X ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂଙ୍କୁ ରାଞ୍ଚିରେ ଫେଡେରେସନ କପ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମର ସାହସୀ ଯୁବକ ୧୦.୦୯ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ବନିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ପୁଅ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି।'
VIDEO | Ranchi: Athlete Gurindervir Singh breaks the national record in the 100 metres with a 10.09-second run at the National Senior Athletics Federation Competition. Gurindervir Singh says, " my coach has worked very hard with me and trained me intensely. i would like to thank… pic.twitter.com/tgj5IRwZmg— Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026
ପୁଅ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ପରିବାର
ଗୁରିନ୍ଦରବୀରଙ୍କ ମା’ ରୂପିନ୍ଦର କୌର ପୁଅର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପୁଅ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସେ ବହୁତ ହସଖୁସିଆ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ତାଙ୍କ କୋଚ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ବନୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଖେଳ ଉଭୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।"
#WATCH | Jalandhar, Punjab | Athlete Gurindervir Singh clinched a gold medal in the men’s 100m event at the 2026 Athletics Federation Cup, with a new national record timing of 10.09 seconds.— ANI (@ANI) May 24, 2026
His mother Roupinder Kaur says, " we are feeling delighted and proud that our child… pic.twitter.com/zloXMH9kbe
ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବାପା କମଲଜିତ୍ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, " ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି ଏବଂ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ବନୁ। ଖେଳ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତା ଓ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି।"
" i would tell the youth that sports are very important for your health, for punjab, and for india. it's only on the sports field that you truly progress. you make a name for yourself, and make your family & mentor proud"— The Khel India (@TheKhelIndia) May 24, 2026
- father of gurindervir singh 🔥
pic.twitter.com/ZMyzgxkzLW https://t.co/8qex9Q28ed
ଗୁରିନ୍ଦରବୀରଙ୍କ କୋଚ୍ ସରବଜିତ୍ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖେଳାଳି ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ମୋ ସହ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରେନିଂ କରିଛି। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଅନିମେଷଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ତା’ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଦୌଡ଼ ଜିତି ପଞ୍ଜାବର ନାଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି।'
VIDEO | Jalandhar: Sprinter Gurindervir Singh shatters the 100m national record with a blistering 10.09-second run at the Federation Cup 2026 in Ranchi. His coach Sarabjit Singh says, “He has already won many gold medals earlier as well, but right now the focus was on timing, we… pic.twitter.com/JRQH3yaRT1— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026
ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂ ନିଜ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପରିବାର, କୋଚ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଏକ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ଟ୍ରେନିଂ କରି ଭଲ ପରିଣାମ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ଖେଳ ଶାରୀରିକ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ରଖିପାରିଲି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି।' ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମୋର ପରିବାର, କୋଚ୍, ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ।'
The Fastest Man of India - Gurindervir Singh ⚡— The Khel India (@TheKhelIndia) May 23, 2026
" people used to think indian genetics are weak, that indians can’t run the 100m, and that there’s no future in sprinting"
"i just want to prove everyone wrong. indian genes are very strong & it's just the start"
[📹 - pti] https://t.co/a6srDwhn4C pic.twitter.com/JDpMOlstdY
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଉପରେ ନଜର
ଗୁରିନ୍ଦରବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ସହ-ଧାବକ ଅନିମେଷ କୁଜୁର ଏବଂ ମଣିକାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ।