ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ; ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟନାମ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ
ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ! ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍ରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ୧୪୫୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରଚିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଗାଥା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 31, 2026 at 6:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ । ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪,୫୦୦ ଫୁଟ ଉପରେ । ସ୍ୱଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ । ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମାରାଥନ । ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଛପି ରହିଛି ବିପଦ । କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ । ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଦୂରତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ । ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟର ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତମାଳା, ସବୁଠି ରହିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସହ ଦୁଃସାହସିକ ଦୌଡ଼ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ମାରାଥନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାଗ ନେଇ ସେ ବହୁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ହିମାଳୟର ବରଫାବୃତ୍ତ ପଥରେ ବିଜୟ ଗାଥା
ଚଳିତ ମାସ ୨୪ ତାରିଖରେ ହିମାଳୟର ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତମାଳାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ମାରାଥନ । ୭୦ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ 'ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍'ରେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଓ ଭାରତ-ତିବ୍ବତ ସୀମା ପୋଲିସ (ଆଇଟିବିପି) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାରାଥନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ । ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସାଧାରଣ ମାରାଥନରୁ ଏହି ଦୌଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪,୫୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ, ମାଇନସ୍ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ । ଶରୀର ଥକିଯାଏ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ସେ ୭ ଘଣ୍ଟା ୩୪ ମିନିଟରେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ମାରାଥନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ମହଲରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାରାଥନ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ।
ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ବହୁ ଉପରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମାରାଥନରେ ଦୌଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମେଡାଲ ଆଣିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାମ କରୁଛି । ସମୟ ବାହାର କରି ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାରାଥନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି, ଆଇଜି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"
କେବଳ ଆଦି କୈଳାସ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ୧,୫୪୮ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ବର୍ଗରେ ୨୧ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ୨୦୨୩ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ୪୨ କିଲୋମିଟର ମାରାଥନରେ ତୃତୀୟ, ୨୦୨୫ରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଭାଇଜାଗ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା (ଜଳସେନା) ମାରାଥନରେ ତୃତୀୟ, ୨୦୨୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ମାରାଥନରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ମୁମ୍ବାଇ ମାରାଥନରେ ଟପ୍ ଟେନ୍ (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦)ରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭ୍ୟାସ, କଠୋର ଅନୁଶାସନ ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ । ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳେନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ଥାଏ ଅନେକ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି, ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ନିଜ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏହାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରାଜସ୍ଥିତ 'ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସପନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍'ରେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଜେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉ କି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ସହ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଧାବକ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଦିଗ । ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା "ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ" ନୀତିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆଇଜି ଡଃ ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ, ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ।
କୋଭିଡରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ମାରାଥନ୍ ନିଶା
୧୯୯୦ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସିକାବେହେଙ୍ଗାର ସାଉଁନ୍ତପୁର ଗାଁ'ର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମ । ଚାଷୀ ବାପା ରାଜୁ ନାଏକ ଓ ଗୃହିଣୀ ମା' କୁମୁଦିନୀ ନାଏକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ୨୦୦୬ରେ ସାଉଁନ୍ତପୁର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ୨୦୦୮ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+୨) ଓ ୨୦୧୧ରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି (+୩) ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ୨୦୧୯ରେ ସେ କୋଭିଡ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । କୋଭିଡ୍ରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ । ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାରାଥନ ନିଶା । ୨୦୨୩ରେ ସୋନପୁରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ନିୟମିତ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ସେ କଟକ ନରାଜରେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ହିମାଳୟର ବରଫାବୃତ୍ତ ପଥରେ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ନିଜ ସାହସର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଜିତିବାର ମନୋବଳ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।"