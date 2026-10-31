ETV Bharat / sports

ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ; ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟନାମ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ

ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ! ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍‌ରେ କମାଲ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ୧୪୫୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରଚିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଗାଥା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2026 at 6:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ । ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪,୫୦୦ ଫୁଟ ଉପରେ । ସ୍ୱଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ । ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମାରାଥନ । ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ଛପି ରହିଛି ବିପଦ । କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ । ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଦୂରତାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ । ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟର ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତମାଳା, ସବୁଠି ରହିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସହ ଦୁଃସାହସିକ ଦୌଡ଼ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ମାରାଥନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭାଗ ନେଇ ସେ ବହୁ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ହିମାଳୟର ବରଫାବୃତ୍ତ ପଥରେ ବିଜୟ ଗାଥା

ଚଳିତ ମାସ ୨୪ ତାରିଖରେ ହିମାଳୟର ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତମାଳାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ମାରାଥନ । ୭୦ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ 'ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ୍'ରେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଓ ଭାରତ-ତିବ୍ବତ ସୀମା ପୋଲିସ (ଆଇଟିବିପି) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାରାଥନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ । ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସାଧାରଣ ମାରାଥନରୁ ଏହି ଦୌଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪,୫୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ, ମାଇନସ୍ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟନାମ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ (ETV Bharat)

ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ । ଶରୀର ଥକିଯାଏ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ସେ ୭ ଘଣ୍ଟା ୩୪ ମିନିଟରେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ମାରାଥନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ମହଲରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାରାଥନ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ।

Odisha Firefighter Gopabandhu Nayak Shines at Adi Kailash Ultra Marathon
ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟନାମ ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ (ETV Bharat)

ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଦି କୈଳାସ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମାରାଥନ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ବହୁ ଉପରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମାରାଥନରେ ଦୌଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଇ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମେଡାଲ ଆଣିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାମ କରୁଛି । ସମୟ ବାହାର କରି ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାରାଥନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି, ଆଇଜି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"

Odisha Firefighter Gopabandhu Nayak Shines at Adi Kailash Ultra Marathon
ନିଆଁ ସହ ଲଢୁଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ବୀର ହିମାଳୟ ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ କଲେ କମାଲ (ETV Bharat)

କେବଳ ଆଦି କୈଳାସ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହାଫ୍ ମାରାଥନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ୧,୫୪୮ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ବର୍ଗରେ ୨୧ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେ ୨୦୨୩ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ୪୨ କିଲୋମିଟର ମାରାଥନରେ ତୃତୀୟ, ୨୦୨୫ରେ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଭାଇଜାଗ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା (ଜଳସେନା) ମାରାଥନରେ ତୃତୀୟ, ୨୦୨୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ମାରାଥନରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ମୁମ୍ବାଇ ମାରାଥନରେ ଟପ୍ ଟେନ୍ (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦)ରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭ୍ୟାସ, କଠୋର ଅନୁଶାସନ ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ । ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳେନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ଥାଏ ଅନେକ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି, ନିୟମିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ନିଜ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏହାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ।

Odisha Firefighter Gopabandhu Nayak Medals
ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ ପାଇଥିବା ମେଡାଲ (ETV Bharat)

ଗୋପବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରାଜସ୍ଥିତ 'ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସପନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍'ରେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଜେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉ କି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ସହ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଧାବକ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଦିଗ । ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା "ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ" ନୀତିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଆଇଜି ଡଃ ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ, ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ।

Odisha Firefighter Gopabandhu Nayak
ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ (ETV Bharat)

କୋଭିଡରୁ ମୁକ୍ତି ପରେ ମାରାଥନ୍ ନିଶା

୧୯୯୦ ମସିହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସିକାବେହେଙ୍ଗାର ସାଉଁନ୍ତପୁର ଗାଁ'ର ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମ । ଚାଷୀ ବାପା ରାଜୁ ନାଏକ ଓ ଗୃହିଣୀ ମା' କୁମୁଦିନୀ ନାଏକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ । ୨୦୦୬ରେ ସାଉଁନ୍ତପୁର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ୨୦୦୮ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+୨) ଓ ୨୦୧୧ରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି (+୩) ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ୨୦୧୯ରେ ସେ କୋଭିଡ୍‌ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । କୋଭିଡ୍‌ରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ । ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାରାଥନ ନିଶା । ୨୦୨୩ରେ ସୋନପୁରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ନିୟମିତ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ରେ ସେ କଟକ ନରାଜରେ ଟ୍ରେନର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Odisha Firefighter Gopabandhu Nayak
ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ (ETV Bharat)

ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ହିମାଳୟର ବରଫାବୃତ୍ତ ପଥରେ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ନିଜ ସାହସର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଏକ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଜିତିବାର ମନୋବଳ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ODISHA FIREFIGHTER GOPABANDHU NAYAK
ADI KAILASH ULTRA MARATHON
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଫଳତା
ଅଗ୍ନି ଯୋଦ୍ଧା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାୟକ କିଏ
ଓଡ଼ିଶା ପୁଅଙ୍କ ହିମାଳୟ ବିଜୟ ଗାଥା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.