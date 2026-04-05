IPL 2026: କିଏ ଏହି ଅଶୋକ ଶର୍ମା? ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପକାଇଲେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବଲ୍

Who is Ashok Sharma: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଅଶୋକ କେବଳ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ନୂଆ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 5:13 PM IST

Ashok Sharma, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯୁବ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଶର୍ମା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ସେ କେବଳ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଅଶୋକ ୧୫୪.୨ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ବଲ୍ ପକାଇ ଚଳିତ ସିଜନର ଦ୍ରୁତତମ ବୋଲର ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

କିଏ ଏହି ଅଶୋକ ଶର୍ମା?

ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ମୂଳତଃ ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 'ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି' ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲକାରୀ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ।

ନେଟ୍ ବୋଲରରୁ 'ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା

ଅଶୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ସହଜ ନଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଜଣେ 'ନେଟ୍ ବୋଲର' ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ନିଲାମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ତାଙ୍କୁ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫ ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର

ଅଶୋକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏନ୍ରିକ୍ ନୋକିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବୋଲରଙ୍କ ନାମଦଳବେଗ (କିମି/ଘଣ୍ଟା)
ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ୧୫୪.୨
ଏନ୍ରିକ୍ ନୋକିଆ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ୧୫୦.୯
କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀକୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ୧୪୯.୭
କାଗିସୋ ରାବାଡାଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୧୪୯.୧
ଜାମି ଓଭରଟନ୍ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୧୪୫.୬

ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସନ୍ ଟେଟ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ବଲ୍ ପକାଇବାର ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୨୦୧୧ ସିଜନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫୭.୭୧ କିମି ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଜେରାଲ୍ଡ କୋଏଜି (୨୦୨୪ରେ ୧୫୭.୪ କିମି) ଏବଂ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ (୨୦୨୨ରେ ୧୫୭.୩ କିମି) ରହିଛନ୍ତି। ଉମ୍ରାନ ମଲିକ ୧୫୭.୦ କିମି ବେଗ ସହ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ବୋଲରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାବେଳେ, ଯୁବ ଖେଳାଳି ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ୧୫୬.୭ କିମି ବେଗ ସହ ଶୀର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ୨୦୨୬ ସଂସ୍କରଣରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଜଣେ ନୂଆ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୧୫୪.୨ କିମି ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରି ଏହି ସିଜିନ୍‌ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦ୍ରୁତତମ ବଲ୍ ପକାଇଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ ଏବେ ଉମ୍ରାନ ମଲିକଙ୍କ ପରେ ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଆଉ ଜଣେ 'ଗତିର ସୌଦାଗର' ମିଳିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦଳର ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

