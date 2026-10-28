ଟି20ରେ ତ୍ରିଶତକ! ମାତ୍ର 93 ବଲ୍ରେ 311 ରନ୍ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଏହି ଯୁବ କ୍ରିକେଟର
T20 Triple Century: ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଶତକ। ମାତ୍ର 93 ବଲ୍ରୁ 311 ରନ୍ କରି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ତାରକା ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶର୍ମା।
Published : October 28, 2026 at 6:34 PM IST
Aryan Sharma 311 runs: ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମାତ୍ର 120ଟି ବଲ୍ର ଏହି ଖେଳରେ ସବୁକିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଯାଏ ଯେ ଭାବିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବା ଏକ କଳ୍ପନାଠାରୁ କମ୍ ମନେହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟି20ରେ ଏହି ଯାଦୁକରୀ ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟତର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶର୍ମା ଯାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ସ୍କୁଲ କ୍ରିକେଟର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶର୍ମା 93ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 311 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏହା ଯେକୌଣସି ବୟସ ବର୍ଗର କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଶତକ ଅଟେ। ଆର୍ଯ୍ୟନ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ 30ଟି ଛକା ଏବଂ 29ଟି ଚୌକା ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନିଂସରେ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 334 ରହିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁମେରଲାଲ ଜୈନ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ସୁମେରଲାଲ ସ୍କୁଲ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର ଖେଳରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 389 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ସୁମରଲାଲ୍ ଜୈନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସୁମରଲାଲ୍ ଜୈନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରିଜାକ୍ କୋହଲି 22ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 8ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 42 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସୁମରଲାଲ୍ ଜୈନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 390 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ତାସ୍ ର ଘର ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
🚨TRIPLE CENTURY IN T20 CRICKET BY INDIAN BATTER🚨 🏏 311* Runs ⚡ 93 Balls 🔥 27 Fours 💪🏻 30 Sixes 🚀 334 Strike Rate Sumermal Jain School’s Aaryan Sharma smashed an unbelievable 311* off just 93 balls against Indraprastha World School in the Delhi Schools T20 League 💥😱 https://t.co/LUjA62ZtHl— Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) October 26, 2026
ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଟିମ୍ ସୁମେରଲାଲ୍ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ୍ ଟିମ୍ 19.5 ଓଭରରେ 195 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସୁମେରଲାଲ୍ ଜୈନ ସ୍କୁଲ୍ 247 ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁମେରଲାଲ୍ଙ୍କ ବିଜୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଶର୍ମା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।