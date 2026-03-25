ଖେଳାଳିରୁ ମାଲିକ: ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି RCB ର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ବିର୍ଲା

ଆର୍ଯ୍ୟମନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ପୁଅ।

Published : March 25, 2026 at 10:59 AM IST

Aryaman Birla RCB Chairman, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ର ମାଲିକାନା ବଦଳିଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କନସୋର୍ଟିୟମ୍ ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଆରସିବି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ କିଣି ନେଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆର୍ଯ୍ୟମନ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଯିଏ କି RCB ର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

କିଏ ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମନ ବିର୍ଲା?

ଆର୍ଯ୍ୟମନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ପୁଅ। ମାତ୍ର ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି - ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ।

କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆର୍ଯ୍ୟମନଙ୍କ ଜଲୱା

ଜଣେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟମନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ୯ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (first-class) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ (ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ବେଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ) ସମେତ ମୋଟ ୪୧୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ୪ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ (List A) ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୩୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର RCB ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦଳରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ୍ ସହ ରହିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ:

୨୦୧୮ ମସିହା ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି।

ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମନ ଏକ ବଡ଼ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ମାନସିକ ଚାପ ଓ 'Severe Anxiety' ଯୋଗୁଁ ସେ ଖେଳରୁ କିଛି ଦିନ ବିରତି ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, "ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ।" ଏହାପରେ ସେ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ।

RCB କୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମନ?

ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "RCB ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ସହଭାଗିତା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କ୍ରୀଡ଼ା, ମିଡିଆ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାରେ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ।"

