ସନ୍ତରଣରେ ସୁନାମ ଆଣିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ମୁଣ୍ଡା, ରାୟପୁରରେ ଉଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୟ ବାନା
Anjali Munda: ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ‘ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬’ରେ ସେ ସନ୍ତରଣରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଅଞ୍ଜଳି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : March 26, 2026 at 2:57 PM IST
Anjali Munda Wins Gold, ରାୟପୁର: କଥାରେ ଅଛି-'ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଦୃଢ଼ ହୁଏ, ସଫଳତାର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଯାଏ'। ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା କିଶୋରୀ ଅଞ୍ଜଳି ମୁଣ୍ଡା। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ‘ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬’ରେ ସେ ସନ୍ତରଣରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାରେ ଅଞ୍ଜଳି ମୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍।
ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ
ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାର କଥା, ସେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ୧୧ ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିଲେ। ଦିନେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଖେଳ ବାଛିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଞ୍ଜଳି ହଠାତ୍ ‘ସନ୍ତରଣ’ (Swimming) ବାଛିନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିଦେଇଛି।
Karnataka’s Dhoneesh N and Odisha’s Anjali Munda won the first gold medals in swimming at the inaugural Khelo India Tribal Games 2026, with Karnataka dominating the pool.— PB-SHABD (@PBSHABD) March 26, 2026
Karnataka leads the medal tally after Day 1, while 106 gold medals are set to be contested across multiple… pic.twitter.com/fN62gncKMv
ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା: ଗାଁ ଗହଳିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଞ୍ଚ
ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗହିରାଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ବାପା ଜଣେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଚାରି ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଜଳି ସବୁଠାରୁ ସାନ। ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ (KISS) ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଓ ଖେଳର ତାଲିମ ମିଳିଲା। ଏହାହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଜିତିଲେ ସୁନା
ରାୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୦ ମିଟର ଫ୍ରି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଞ୍ଜଳି ମାତ୍ର ୨:୩୯.୦୨ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସନ୍ତରଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦଳର ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ରୋକି ଅଞ୍ଜଳି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି।
"ରେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା, କେବଳ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ମୁଁ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଜିତିବାର ଜିଦ୍ ଥିଲା।" ରେସ୍ ଜିତିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ମୁଣ୍ଡା
ଆଗକୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି
ସୁନା ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ (Personal Best) ୨:୨୫ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ୫୦ ମିଟର ଓ ୧୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାକଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ୨୦୦ ମିଟର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମେଡଲେରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।