ପିଜିଏ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଗଲ୍ଫର ଆରୋନ୍ ରାୟ
PGA Championship: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ରିଟିଶ ଗଲ୍ଫର ଆରୋନ୍ ରାୟ ପିଜିଏ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : May 18, 2026 at 3:36 PM IST
Aaron Rai wins PGA, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ରିଟିଶ ଗଲ୍ଫର ଆରୋନ୍ ରାୟ ପିଜିଏ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ଖେଳାଳି, ଯିଏକି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଛନ୍ତି। ରାୟ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମୁଲା ୱାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗଲ୍ଫକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ।
ଏହି ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଏକ ସମୟରେ ତିନି ଶଟ୍ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାୟ ପାର୍-୫ (par-5) ବିଶିଷ୍ଟ ନବମ ହୋଲ୍ରେ ୪୦ ଫୁଟ୍ର ଏକ ଇଗଲ୍ ପୁଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଭଲ ଖେଳ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡର ୬୫ ସ୍କୋର ସହିତ ଖେଳ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ନଅ ଅଣ୍ଡର ସ୍କୋର କରି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Aaron Rai becomes the first Englishman since Jim Barnes in 1919 to win the PGA Championship 🏆#PGAChamp pic.twitter.com/on408LfUb8
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରାୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ସ୍କୋରରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ। PGA ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ସେ ଅତି ଶାନ୍ତ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବିଗତ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନେକ ମହାନ ଖେଳାଳି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।'
Aaron Rai wins the 2026 PGA Championship 🏆#PGAChamp pic.twitter.com/h4y3UpP8zH
ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗଲ୍ଫ ଏକ ଚମତ୍କାର ଖେଳ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତା, ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖାଏ, କାରଣ ଏହି ଖେଳରେ କିଛି ବି ମାଗଣାରେ ମିଳିନଥାଏ।’
ରାୟଙ୍କର ଏହି କୃତିତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସେ ଜନ୍ ରହମ୍, ରୋରି ମ୍ୟାକଲରୟ, ଜେଣ୍ଡର ଶଫେଲ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିନ୍ ରୋଜ୍ଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ରହମ୍ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ ସ୍ମଲି ମୋଟ ଛଅ ଅଣ୍ଡର ସ୍କୋର ସହ ଯୁଗ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଆରୋନ୍ ରାୟ କିଏ?
ଆରୋନ୍ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୫ରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଅମ୍ରିକ୍ ସିଂହ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ମାଆ ଦଲବୀର ଶୁକ୍ଳା କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ କେନିଆରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ। ରାୟଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଉକିଆ ଭାବେ ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏରୋବିକ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାମ କରିଥିଲେ। ରାୟ ୱୁଲ୍ଭରହ୍ୟାମ୍ପଟନ୍ ଗ୍ରାମାର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ତିନି ବଡ଼ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ।
Aaron Rai becomes the first European to win the PGA Championship since Rory McIlroy in 2014 🙌#PGAChamp pic.twitter.com/CXhlzaA5LA— DP World Tour (@DPWorldTour) May 18, 2026
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଗଲ୍ଫ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆସିଥିଲା। ଚାରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଇଙ୍କ ହକି ଷ୍ଟିକ ବାଜିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଖେଳ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ରାୟଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପିଲାଦିନେ ରାୟ ଫର୍ମୁଲା-୧ ଏବଂ ଫେରାରିର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଜୁନିୟର ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଫେରାରିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଲ୍ଫ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ Patshull Park Golf Club ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ Three Hammers Golf Complex ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ।
Aaron Rai becomes the first English golfer to win the PGA Championship since 1919 (Jim Barnes) and the first EVER to win in the stroke play era. pic.twitter.com/sLupEn5t1V— Golf on CBS ⛳ (@GolfonCBS) May 17, 2026
ରାୟ ଆଜି PGA Tour ର ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅନୁଶାସିତ ଖେଳ ତାଙ୍କୁ ବାକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଗଲ୍ଫରେ ଯେଉଁଠି ଖେଳାଳିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲଭ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଠାରେ ରାୟ ଦୁଇଟି ଗ୍ଲଭ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ନିଜର ଆଇରନ୍ କ୍ଲବ୍ସ ଉପରେ କଭର ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ମାନାଯାଏ।ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବୁକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ରାୟ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଦିନେ ଗଲ୍ଫ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ସହଜ ନଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ଲବ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଯାଇଥିଲା। PGA Tour ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ମନେ ପକାଇଥାଏ।