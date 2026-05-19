IND vs AFG: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କିଏ ଏହି ୪ ନୂଆ ଚେହେରା?
IND vs AFG 2026: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୪ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି।
Published : May 19, 2026 at 5:51 PM IST
Team India Squad: ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ୬ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚୟନ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ୪ ଜଣ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଏହି ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି।
ମାନବ ସୁଥାର
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ) କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତ । ସେ ୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୫୨ଟି ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୧୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳନ୍ତି ।
ଗୁରନୁର ବ୍ରାର
ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଧମାକା କରିଥିବା ଗୁରନୁର ବ୍ରାରଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ସେ ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହଲ୍ (ଗୋଟିଏ ଇନିଙ୍ଗସରେ ୫ ୱିକେଟ୍) ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
Two Gujarat Titans players Gurnoor Brar and Manav Suthar suddenly find themselves in the Indian squad. Pure coincidence that they play for Shubman Gill’s IPL franchise?— Shivangi Choudhary (@TweetShivangiii) May 19, 2026
Indian cricket has seen this pattern before too. During Dhoni’s era, CSK players like Manpreet Gony, Shadab… pic.twitter.com/WMy6CPQ1tV
ହର୍ଷ ଦୁବେ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ବିଦର୍ଭ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ସେ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ୨୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ୪୯ଟି ଇନିଂସରେ ୧୩୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ।
ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର୍ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ତାଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖେଳି ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ମାନବ ସୁଥାର, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଷନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ।