FIFA 2026: ଭାରତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ?

FIFA 2026: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ସହଜରେ ଜି ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିପାରିବେ।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ (Getty images)
Published : June 2, 2026 at 10:28 AM IST

FIFA World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନେକ ସପ୍ତାହର ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରେ ଶେଷରେ ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ZEEL) ର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୟୁନିଟ୍ Unite8 Sports, ଭାରତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ରାଇଟ୍ସ (ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର) ହାସଲ କରିନେଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଫୁଟବଲର ଏହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ସହଜରେ ଜି (Zee) ର ନେଟୱର୍କ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଡିଲ୍ କେବଳ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ଫିଫା ଏବଂ ଜି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ୨୦୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ୩୯ଟି ଫିଫା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ କଭର୍ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୩୦, ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ର) ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଭାରତରେ ଫିଫା (ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସକୁ ନେଇ ଏକ ସସପେନ୍ସ (ଅନିଶ୍ଚିତତା) ଲାଗି ରହିଥିଲା।

ଜି (ZEEL) ର ସିଇଓ ପୁନୀତ ଗୋଏନକା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଫୁଟବଲ୍ ଏଭଳି ଏକ ଖେଳ ଯାହାକୁ ସବୁ ବୟସ ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫିଫାର ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ କିଣିବା ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି।'

ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟର୍ସ ଏହି ଡିଲ୍‌କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।

ଫୁଟବଲର କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଯେ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୧୧ ଜୁନ୍‌ରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏଥର ଦଳ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ETV Bharat Logo

