ETV Bharat / sports

ଭାରତର ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ

FIFA WC 2026: ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

FIFA World Cup 2026 India Match Timings
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 2:24 PM IST

|

Updated : June 4, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ୍‌ର ମହାକୁମ୍ଭ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ଫୁଟବଲ୍ ମହାକୁମ୍ଭର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ଏବଂ ସକାଳର ସମୟ ଏହା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୯:୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପର ଦିନ ସକାଳ ୯:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦିଓ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ୧୨:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ନକଆଉଟ୍‌ର ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାତି ୧:୩୦, ୩:୩୦, ୪:୩୦, ସକାଳ ୬:୩୦ ଏବଂ ଏପରିକି ସକାଳ ୭:୩୦ ରେ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଛି ବଡ଼ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବନାମ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦମଦାର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାତି ୧୦:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ନ ହୋଇ ସହଜରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 'ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଲିମିଟେଡ୍' ଫୁଟବଲ୍‌ର ବୈଶ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ଫିଫା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଠ ବର୍ଷର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଏବେ ଭାରତରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ (ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ) ଜି ନେଟୱର୍କର ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯିବ।

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ: (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ)

  • ୧୨ ଜୁନ୍, ଶୁକ୍ରବାର (ରାତି ୧୨:୩୦ ଟା): ମେକ୍ସିକୋ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍) - ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି
  • ୧୨ ଜୁନ୍, ଶୁକ୍ରବାର (ସକାଳ ୦୭:୩୦ ଟା): ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବନାମ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ - ଗ୍ୱାଡାଲାଜାରା
  • ୧୩ ଜୁନ୍, ଶନିବାର (ରାତି ୧୨:୩୦ ଟା): କାନାଡା ବନାମ ବୋସନିଆ ଏବଂ ହର୍ଜେଗୋଭିନା - ଟୋରଣ୍ଟୋ
  • ୧୩ ଜୁନ୍, ଶନିବାର (ସକାଳ ୦୬:୩୦ ଟା): ଆମେରିକା ବନାମ ପାରାଗୁଏ - ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍
  • ୧୪ ଜୁନ୍, ରବିବାର (ରାତି ୧୨:୩୦ ଟା): କତାର ବନାମ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡ - ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ
  • ୧୪ ଜୁନ୍, ରବିବାର (ରାତି ୦୩:୩୦ ଟା): ବ୍ରାଜିଲ୍ ବନାମ ମୋରୋକ୍କୋ - ନିଉ ଜର୍ସି
  • ୧୪ ଜୁନ୍, ରବିବାର (ରାତି ୧୦:୩୦ ଟା): ଜର୍ମାନୀ ବନାମ କୁରାକାଓ - ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ
  • ୧୫ ଜୁନ୍, ସୋମବାର (ରାତି ୦୧:୩୦ ଟା): ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଜାପାନ - ଡାଲାସ୍
  • ୧୫ ଜୁନ୍, ସୋମବାର (ସକାଳ ୦୪:୩୦ ଟା): ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ ବନାମ ଇକ୍ୱାଡୋର - ଫିଲାଡେଲଫିଆ
  • ୧୫ ଜୁନ୍, ସୋମବାର (ରାତି ୦୯:୩୦ ଟା): ସ୍ପେନ୍ ବନାମ କେପ୍ ଭର୍ଡେ - ଆଟଲାଣ୍ଟା
  • ୧୬ ଜୁନ୍, ମଙ୍ଗଳବାର (ରାତି ୧୨:୩୦ ଟା): ବେଲଜିୟମ ବନାମ ମିଶର (ଇଜିପ୍ଟ) - ସିଆଟେଲ୍
  • ୧୬ ଜୁନ୍, ମଙ୍ଗଳବାର (ରାତି ୦୩:୩୦ ଟା): ସାଉଦି ଆରବ ବନାମ ଉରୁଗୁଏ - ମିଆମି
  • ୧୭ ଜୁନ୍, ବୁଧବାର (ରାତି ୧୨:୩୦ ଟା): ଫ୍ରାନ୍ସ ବନାମ ସେନେଗାଲ୍ - ନିଉ ଜର୍ସି
  • ୧୭ ଜୁନ୍, ବୁଧବାର (ସକାଳ ୦୬:୩୦ ଟା): ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଆଲଜେରିଆ - କେନସାସ ସିଟି
  • ୧୭ ଜୁନ୍, ବୁଧବାର (ରାତି ୧୦:୩୦ ଟା): ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ବନାମ କଙ୍ଗୋ - ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ
  • ୧୮ ଜୁନ୍, ଗୁରୁବାର (ରାତି ୦୧:୩୦ ଟା): ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ କ୍ରୋଏସିଆ - ଡାଲାସ୍
  • ୧୯ ଜୁନ୍, ଶୁକ୍ରବାର (ସକାଳ ୦୬:୩୦ ଟା): ମେକ୍ସିକୋ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ - ଗ୍ୱାଡାଲାଜାରା
  • ୨୦ ଜୁନ୍, ଶନିବାର (ରାତି ୧୨:୩୦ ଟା): ଆମେରିକା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - ସିଆଟେଲ୍
  • ୨୦ ଜୁନ୍, ଶନିବାର (ରାତି ୧୦:୩୦ ଟା): ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନାମ ସ୍ୱିଡେନ - ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ
  • ୨୧ ଜୁନ୍, ରବିବାର (ରାତି ୦୯:୩୦ ଟା): ସ୍ପେନ୍ ବନାମ ସାଉଦି ଆରବ - ଆଟଲାଣ୍ଟା
  • ୨୨ ଜୁନ୍, ସୋମବାର (ରାତି ୧୦:୩୦ ଟା): ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ - ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ
  • ୨୩ ଜୁନ୍, ମଙ୍ଗଳବାର (ରାତି ୧୦:୩୦ ଟା): ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ବନାମ ଉଜବେକିସ୍ତାନ - କେନସାସ ସିଟି

ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୂଚୀ

  • ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ : ୨୮ ଜୁନ୍‌ରୁ ୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
  • ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ : ୪ ଜୁଲାଇରୁ ୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
  • କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ : ୯ ଜୁଲାଇରୁ ୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬
  • ସେମିଫାଇନାଲ୍ : ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ (ଡାଲାସ୍ ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟାରେ)
  • ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ : ୧୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ (ମିଆମିରେ)
  • ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ : ୧୯ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ (ନ୍ୟୁୟର୍କ/ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ)

ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଦୁଇଟିଯାକରେ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

'ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ' ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 'ୟୁନାଇଟ୍୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ' ଜରିଆରେ ଟିଭିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ଜି୫' ଆପ୍‌ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।

ଫିଫା ଏବଂ ଜି ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମିଳିତ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆଠ ବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜି ପାଖରେ ମୋଟ ୩୯ଟି ବୈଶ୍ୱିକ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଏବଂ ୨୦୩୦ ର ପୁରୁଷ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ୨୦୨୭ ର ମହିଳା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ୨୦୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଫାର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡକ୍ୟୁ-ସିରିଜ୍‌କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ମିଡିଆ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍: ୨୨ଟି ସଂସ୍କରଣରେ କେଉଁ ଦଳ କେତେଥର ହୋଇଛି ଚାମ୍ପିଅନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଚମକିବ ଭାରତର ନାଁ! ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୪ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି

Last Updated : June 4, 2026 at 2:30 PM IST

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
FIFA 2026 MATCH TIME IN INDIA
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
FIFA WC MATCH TIME TABLE IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.