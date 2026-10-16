Test Twenty: କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଏକାଠି ଖେଳିବେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ
Test Twenty: ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ।
Published : October 16, 2026 at 5:28 PM IST
Test Twenty: କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନାମ 'ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି' ଅଟେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦଳର ବିଜୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା।
ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋସ୍ଥିତ ସିଂହଲିଜ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ (SSC) ଠାରେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଯୁବ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଭାଗ ନେବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ, ଯାହାକି ନାଲି ଏବଂ ଧଳା ବଲ୍ରେ ଦିବା-ରାତ୍ରୀ ଅଧିବେଶନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ’ଣ?
- ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ମିକ୍ସଡ୍-ଜେଣ୍ଡର (ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା) ଫର୍ମାଟ୍।
- ଏଥିରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ ଏକାଠି ଖେଳିବେ।
- ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୩ ରୁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସର ୧୬୦ ଜଣ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଭାଗ ନେବେ।
- ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟି ମହାଦେଶୀୟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ୪୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଝିଅ ସାମିଲ ହେବେ।
- ଦଳର ସଫଳତାରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
- ଦଳର ରଣନୀତି ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭୂମିକା ସମାନ ରୂପେ ରହିବ।
ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫର୍ମାଟ୍
ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୮୦ ଓଭରର ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ:
- ପ୍ରଥମ ୪୦ ଓଭର: ଦିନରେ ଧଳା ପୋଷାକରେ ନାଲି ବଲ୍ ସହିତ ଖେଳ ହେବ।
- ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪୦ ଓଭର: ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକରେ ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ସ୍ ତଳେ ଧଳା ବଲ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ।
A brand-new cricket format Test Twenty will be unveiled in Sri Lanka in November. Under the innovative concept, matches feature separate games for girls' and boys' XIs while combining their individual totals into one unified team score. Every fixture spans a single day across 80 overs, splitting play between an opening daytime session with red balls in traditional whites and a floodlit evening session using white balls in coloured attire. The tournament will showcase 160 emerging players split across four continental squads, with fixtures running from November 14 to 29 at Colombo’s Sinhalese Sports Club ground. Under the tournament's Parity Rule, performance outputs from one group directly dictate the match trajectory for the other. #TestTwenty #CricketNews #SriLankaCricket #NewFormat #SportsUpdate #Colombo Representative Picture— Diganta Guha (@diganta_guha) October 16, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାଗରେ ସଂଗୃହିତ ରନ୍ ଦଳର ସମୁଦାୟ ସ୍କୋରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ରଣନୀତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଉଛି 'ପାରିଟି ରୁଲ୍'। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଏକ ମିଳିତ ଦଳଗତ ପରିଣାମ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନ ଏବଂ ରାତି ସେସନ୍ରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପରର ବିଜୟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସହ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଇନିଂସ କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ରନ୍ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଇଥିବା ଅବଦାନର ପ୍ରଭାବ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ।
ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଖେଳିବେ?
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ ୧୬୦ ଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟି ମହାଦେଶୀୟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରଖାଯିବ। ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଦଳରେ ସମନ୍ୱୟ, ରଣନୀତି ଏବଂ ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଆୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀରେ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସର୍ କ୍ଲାଇଭ୍ ଲୟଡ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ରିକେଟ୍ କୋଚ୍ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମାଇକ୍ ଫୋର୍ଡହମ୍ ସମ୍ଭାଳିବେ।
ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୌରବ ବହିରୱାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସମାନତାକୁ କେବଳ ଖେଳର ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସମୟ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମାନ ପରିଚୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା।"