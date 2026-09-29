ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ 3ଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି D3 ଟ୍ରଫି?

D3 Trophy: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି।

Bangladesh Cricket Board Announces D3 Trophy
ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

D3 Trophy 2026: ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିତ୍ତିକ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବିସିବି ଏହାକୁ D3 ଟ୍ରଫି ନାମ ଦେଇଛି। 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଘୋଷଣା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି।

ଡି୩ (D3) ଟ୍ରଫିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଅଟି କମ୍ପାନୀ କିଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍‌ରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ତିନିଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ (ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ), ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଏବଂ ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ତିନି ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୧୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିସିବି ସଭାପତି ତମିମ୍ ଇକ୍‌ବାଲ୍ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ 23 ଜଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟର ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆଇକନ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ମେହେଦୀ ହସନ ମିରାଜ (ୱାଲଟନ୍), ତୌହିଦ ହୃଦୟ (ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଗ୍ରୁପ୍), ମୋସାଦେକ୍ ହୁସେନ୍ (ଏକମେ ଲାବୋରେଟୋରିଜ୍), ମୁଶଫିକର ରହିମ (ସେଭେନ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ସିମେଣ୍ଟ), ନୁରୁଲ ହସନ (ଏସି ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର୍) ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନଇମ୍ (ସିଟିଜେନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ) ନିଜ ନିଜ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆଇକନ୍ ଖେଳାଳି ହେବେ।

ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ପରେ ଏହି ଲିଗ୍‌କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଏହା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଇକ୍‌ବାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲିଗ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତମିମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡକୁ ଏହି ଲିଗ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 3.3 ମିଲିୟନ ଡଲାରର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ 2012 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର 12ଟି ସିଜିନ୍ ଖେଳାଯାଇସାରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ
D3 ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ନୂଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
କ୍ରିକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ
WHAT IS D3 TROPHY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.