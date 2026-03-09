ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର: ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରେୟ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ ଅଧିନାୟକ

Suryakumar Yadav: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବେଶ୍ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

Suryakumar Yadav
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ କାହାକୁ ଦେଲେ ଶ୍ରେୟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 12:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: ପୁଣିଥରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜୟଯାତ୍ରା! ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ସହ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ଭାରତ।

ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବେଶ୍ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ସେ ନିଜର ମନର କଥା କହିବା ସହ ଦଳର କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜୟର ପ୍ରକୃତ କାରିଗର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

"ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରାଯାଇଥିଲା"

ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। "ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଭାଇ (ଜୟ ଶାହ) ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଖୁବ୍ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛୁ ଏବଂ ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ଶିଖିଥିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦଳରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।"

ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜରୁରୀ

ଦଳର ସଫଳତା ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି:

  • ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: "ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଦଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା।"
  • ବରୁଣ ଓ ଅଭିଷେକ: "ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି।"
  • ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି: "ବୁମ୍ରା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ବହୁ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଦଳର ଶକ୍ତି।"

ବୁମ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି 'ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି'

ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସଞ୍ଜୁ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ, ବୁମ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ପିଢ଼ିରେ ଜଣେ (Once-in-a-generation) ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ବୋଲର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର 'ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଜର' ବା ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିବି। ପଡ଼ିଆରେ କେତେବେଳେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲଭାବେ ଜଣା।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି କ’ଣ କହିଲେ...

ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ICC ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା?

ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଲା ଭାରତ; ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
SURYAKUMAR YADAV STATEMENT
T20 WORLD CUP 2026 WIN
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
SURYAKUMAR YADAV STATEMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.