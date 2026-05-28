ETV Bharat / sports

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ ମାମଲା, ଶୁକ୍ରବାର ହେବ ଶୁଣାଣି

ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘ ଏବଂ ରେସଲର୍ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

Vinesh Phogat vs WFI
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌ ମାମଲା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 4:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Vinesh Phogat vs WFI, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘ ଏବଂ ରେସଲର୍ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ କୁସ୍ତି ସଂଘ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଇ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ନିଜ ଆଦେଶରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଚୟନ ଟ୍ରାଏଲରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଜଷ୍ଟିସ ପି.ଏସ. ନରସିଂହ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଆଲୋକ ଅରାଧେଙ୍କ ପୀଠ କରିବେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ମେ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୟନ ଟ୍ରାଏଲରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଅଦାଲତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟ୍ରାଏଲଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SAI) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘ (IOA) ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ତେଜସ କାରିଆଙ୍କ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଅପିଲ୍ ଉପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ପରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥିଲା। ବିନେଶ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ସିଙ୍ଗଲ୍-ଜଜ୍ ବେଞ୍ଚଙ୍କ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା। ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜଜ୍ ବିନେଶଙ୍କ ସେହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ WFI ର ଚୟନ ପଲିସି ଏବଂ ନିଜକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ଦଳର ଚୟନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁସ୍ତି ସଂଘ ନିଜ ନୀତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଠିକ୍ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଣାଣି ଉପରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ବିନେଶ ଟ୍ରାଏଲରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଚକିତ 'ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍': ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦେଲେ 'ନ୍ୟୁ ସିକ୍ସ ମେସିନ୍' ଆଖ୍ୟା

୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଈଶା ସିଂ ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

TAGGED:

VINESH PHOGAT VS WFI
WRESTLING FEDERATION OF INDIA
ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍‌
SUPREME COURT
ASIAN GAMES 2026 SELECTION TRIALS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.