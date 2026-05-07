ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚୟନ ଟ୍ରାୟଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 3:04 PM IST

WFI vs Vinesh Phogat, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍‌ରେ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍ ମଇ ମାସ ଶେଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚୟନ ଟ୍ରାୟଲ୍ସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘ (WFI) ର ଚୟନ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ସର୍କୁଲାରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଟ୍ରାୟଲ୍ ମଇ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୫ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍, ଗାଜିଆବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ସିନିୟର ଫେଡେରେସନ୍ କପ୍ ଏବଂ ଭିଲାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ ଜାତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୨୦ ର ସମସ୍ତ ପଦକ ବିଜେତା ଟ୍ରାୟଲରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।

ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ ସକାଳେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଫୋାଗଟ ଚଳିତ ମାସରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡାରେ (୧୦-୧୨ ମଇ) ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓପନର ୫୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳକୁ ଚୟନ ଟ୍ରାୟଲ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ଆଇଚି-ନାଗୋୟା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ WFI ର ଚୟନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି।

୨୦୨୬ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା (Asian Games) ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଥଲେଟ୍ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସେ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରି ନିଜର ପଦକ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲ୍ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଓଜନ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିନେଶ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପୁଣିଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ବିନେଶ କିପରି ନିଜର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବିନେଶ ଫୋଗାଟ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘ ଘରୋଇ ସର୍କିଟ୍‌କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ ରାଙ୍କିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାସଂଘ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ଫୋଗାଟ୍ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ ରାଙ୍କିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଥିଲା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ପୋର୍ଟାଲ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି।"

