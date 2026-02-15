ETV Bharat / sports

NEP vs WI: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଧମାକା, ନେପାଳକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁପର-8

NEP vs WI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନେପାଳକୁ ନଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରୁ ସୁପର-୮ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

West Indies won by 9 wkts
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଧମାକା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

West Indies vs Nepal: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନେପାଳକୁ ନଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରୁ ସୁପର-୮ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସୁପର-୮ ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ମୋଟ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଏହା ସହ ନେପାଳର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଇଥିବା ନେପାଳ ୱିଣ୍ଡିଜ୍‌କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୧୩୪ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କାରିବିଆନ୍ ଦଳ ୨୮ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ ଏବଂ ଶିମରୋନ୍ ହେଟମାୟର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ହୋପ-ହେଟମାୟରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ

କାରିବିଆନ୍ ଓପନର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ ୧୭ ରନ୍ କରି ୨୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୪୩ ରନ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପତନ ପରେ, ହୋପ୍ ହେଟମାୟରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତୁଟ ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ହୋପ୍ ୪୪ ବଲ୍ ରୁ ୫ ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହେଟମାୟର ୩୨ ବଲ୍ ରୁ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଜେସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ

ଜେସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନେପାଳକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ୧୩୩ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା। ନେପାଳ ତରଫରୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଐରୀ ୪୭ ବଲରୁ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ମାରି ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୫୮ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ନେପାଳର ସୋମପାଲ କାମି ମଧ୍ୟ ୧୫ ବଲରୁ ୪ ଚୌକା ସହିତ ଅପରାଜିତ ୨୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ହୋଲ୍ଡର ନିଜର ଚାରି ଓଭରରେ ୨୭ ରନ ଦେଇ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଚାରି ଓଭରରେ ୧୦ ରନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନେପାଳ ନିଜର ୧୧ତମ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୪୬ ରନ କରି ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ନେପାଳର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଖରାପ ସଟ୍ ଖେଳି ସେମାନଙ୍କର ୱିକେଟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେପାଳର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଓଭର ଶେଷରେ ନେପାଳର ସ୍କୋର ତିନି ୱିକେଟରେ ୨୨ ରନ ଥିଲା। ଏହିପରି ପୂରା ଦଳ ଏହି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାୱାରପ୍ଲେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs Pak: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାଲଢ଼େଇ: ହାତ ମିଳାଇବେ କି ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି? ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବୟାନ

IND vs PAK: ଭାରତ-ପାକ୍ ମହାଲଢ଼େଇରେ ବାଧକ ସାଜିବ କି ବର୍ଷା? କଲମ୍ବୋରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

TAGGED:

WEST INDIES VS NEPAL
T20 WORLD CUP 2026
WEST INDIES WON BY 9 WICKETS
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ନେପାଳ
T20 WORLD CUP WEST INDIES VS NEPAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.