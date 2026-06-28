ETV Bharat / sports

୧୪୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବଦଳାଇଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ; କଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ନୂଆ ୱର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

Amir Jangoo Roston Chase Set World Record
୧୪୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବଦଳାଇଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

149-Year Record Broken: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆମିର ଜଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି ଏକ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଗତ ୧୪୯ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଲେ ଘଟିନଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୦୧ ରନର ଏକ ଐତିହାସିକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ନୂଆ ୱର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ ଏବଂ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।

ନର୍ଥ ସାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏକ ମୁସ୍କିଲ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମିର ଜଙ୍ଗୁ ଏବଂ ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ୬୦୨ଟି ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୦୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ ଏବଂ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୬ ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ କେପଟାଉନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୯୯ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଚେଜ୍ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଦୁଇ ରନରେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦ୍ୱିଶତକ ମାରିଲେ ଆମିର ଜଙ୍ଗୁ

ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଆମିର ଜଙ୍ଗୁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୭୩ ବଲରେ ୨୩୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍ ୧୮୪ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗୁଙ୍କ ୨୩୩ ରନର ଇନିଂସ ଆଉ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେ ଏବେ ୱର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ WTC ଇତିହାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ୪୦୧ ରନର ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ଅଟେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କନରାଡ୍ ହଣ୍ଟେ ଏବଂ ମହାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ୟାରୀ ସୋବର୍ସଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ୧୯୮ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୪୬ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।

ଟେଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମାର୍ଟିନ୍ କ୍ରୋ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ୧୯୯୧ ରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୭ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଯେକୌଣସି ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀର ୱର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଦୁହେଁ ୨୦୦୬ ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୨୪ ରନର ଏକ ଐତିହାସିକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଅବସର ନେଲେ ୩ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି

ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ

TAGGED:

149 YEAR RECORD BROKEN
AMIR JANGOO ROSTON CHASE RECORD
WEST INDIES VS SRI LANKA
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ
TEST CRICKET RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.