କ୍ରିକେଟରେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳାବାଦଲ; ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳି ଜାଭୋନ୍ ସିୟର୍ଲ୍ସ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କ୍ରିକେଟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
Published : March 12, 2026 at 12:41 PM IST
West Indies Cricketer Suspended: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ପୁଣି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳି ଜାଭୋନ୍ ସିୟର୍ଲ୍ସ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କ୍ରିକେଟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ (ICC) ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (CWI) ର ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ମାମଲା?
୨୦୨୩-୨୪ ସିଜନରେ ବାର୍ବାଡୋସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 'ବିମ୍-୧୦' (Bim10) ଲିଗ୍ ସମୟରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସିୟର୍ଲ୍ସଙ୍କ ସମେତ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳର ମାଲିକ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ ରାଥୋଡ୍ ଏବଂ ଦଳର ଅଧିକାରୀ ଟ୍ରେଭନ୍ ଗ୍ରିଫିଥ୍ଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Javon Searles and two other officials have been suspended under ICC's anti-corruption code from all cricket with immediate effect. pic.twitter.com/vqKiCC7Ayd— Cricbuzz (@cricbuzz) March 12, 2026
କାହା ଉପରେ କି ଅଭିଯୋଗ?
- ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ ରାଥୋଡ୍: ସି.ଡବ୍ଲୁ.ଆଇ (CWI) କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତିନୋଟି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ।
- ଜାଭୋନ୍ ସିୟର୍ଲ୍ସ: ସି.ଡବ୍ଲୁ.ଆଇ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରୋଟି ଅଭିଯୋଗ।
- ଟ୍ରେଭନ୍ ଗ୍ରିଫିଥ୍: ସି.ଡବ୍ଲୁ.ଆଇ ର ୪ଟି ଏବଂ ଆଇସିସି (ICC) ର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫସିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡିକ ହେଲା:
୧. ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କିମ୍ବା ଖେଳର ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
୨. ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା।
୩. ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା।
ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, "ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୧୪ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ବଢୁଛି ତଦନ୍ତର ପରିସର
ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ରେ ଆମେରିକୀୟ ଖେଳାଳି ଆରୋନ୍ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେହି ବଡ଼ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଗ୍ରିଫିଥ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଖେଳାଳି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜବାବ ଉପରେ ରହିଛି।
Javon Searles, team owner Chitranjan Rathod, and official Trevon Griffith all charged with match-fixing in the Bim10 League.— Gully Point (@gullypoint_) March 12, 2026
Three people. Same tournament. Same charges.
Either this was systematic corruption — or the most unlikely coincidence in cricket. pic.twitter.com/L5ExjSMSuc
ଜାଭୋନ୍ ସିୟର୍ଲ୍ସ କରିୟର
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଜାଭୋନ୍ ସିୟର୍ଲ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ୯ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚରେ ୨୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବାବେଳେ, ୧୭ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ୨୧ ଜଣ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୫୬ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଜାଭୋନ୍ ୨୯ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୮ରେ ସେ KKR ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ KKR ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ କାରିବିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (CPL) ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି।