ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ! ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା ୨୫% ଦରମା କାଟ୍ କଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା କମିଯିବ।

West Indies Cricket Board Announces 25 percent Pay Cut for Players
ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦରମା ୨୫% ଦରମା ଘଟାଇଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

West Indies Cricket: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କାଟ୍ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା କମିଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦରମାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଖେଳାଳି ବୋର୍ଡ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟି20 ଲିଗ୍‌ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 2014 ବର୍ଷରେ ଦରମା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଅଧାରୁ ହିଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ, ଗୋଟିଏ ଟି20 ଓ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ପାରିନଥିଲା।

ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ 7 ମାସର ଚୁକ୍ତି (କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ) ମିଳିବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି 12 ମାସର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 25 ପ୍ରତିଶତ କମିଯିବ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିସ୍ ଡେହରିଙ୍ଗ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବୋର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଦରମା, ମ୍ୟାଚ୍ ଫି, ବିମାନ ଭଡ଼ା, ହୋଟେଲ ଓ ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ଆଦୌ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହୋଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଆମ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା କଥା।"

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଖେଳାଳିମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟି20 ଲିଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଇରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ ଏବଂ ସୁନୀଲ ନରିନ୍‌ଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ (IPL)ରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଲିଗ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟି20 ଲିଗ୍ ଖେଳିବାରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବୋର୍ଡର ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ‘ୱିମେନ୍ସ ସୁପର-୫୦’ ବଦଳରେ ‘ବେଷ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ବେଷ୍ଟ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ’ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯାହା ଏକ ଚାରି ଦିନିଆ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତାହା 2025-26ରେ ଆପଣାଯାଇଥିବା ‘ବାଇଲେଟରାଲ୍-ସିରିଜ୍, 12-ଗେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍’ ସହିତ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ତିନିଟି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

  1. ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ! ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ନେପାଳ
  2. ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ମିଳିବେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର? ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
  3. ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ରୋହିତ-ବିରାଟ? କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

TAGGED:

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଦରମା
ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିିରିଜ୍
କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଦରମାରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କାଟ୍
WEST INDIES CRICKETERS SALARY CUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.