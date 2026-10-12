୨୦୦୦ ଛକା! ଟି୨୦ ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କଲା ମହାରେକର୍ଡ, ଏପରି କରିବାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଦଳ
ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏଭଳି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି
Published : October 12, 2026 at 4:10 PM IST
West Indies new record: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏଭଳି ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୨ ହଜାର ଛକା ପୂରଣ କରିବାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଦଳ ବନିଯାଇଛି। ରବିବାର (୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବ୍ୟାଟରମାନେ ୧୩ଟି ଛକା ମାରି ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଠାରୁ ୧୪ ରନ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନାମରେ ୧୯୯୭ଟି ଛକା ଦର୍ଜ ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୦୦୦ ର ଆକଡ଼ା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ତିନିଟି ଛକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
୨୦୦୦ ଛକାର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ଦଳ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ବନାଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ବେଶି ପଛରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ୧୯୯୭ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୧୫୮୫ଟି ଛକା ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ନମ୍ବର ରହିଛି।
|ଦେଶ
|ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ସଂଖ୍ୟା
|ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
|୨୦୧୦
|ଭାରତ
|୧୯୯୭
|ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
|୧୫୮୫
|ପାକିସ୍ତାନ
|୧୫୦୦
|ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା
|୧୪୦୭
|ଇଂଲଣ୍ଡ
|୧୪୦୬
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|୧୪୦୦
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୨୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୩୦ଟି ବଲ୍ରେ ୬୯ ରନ୍ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳିରେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ୧୮ଟି ବଲ୍ରେ ୩୭ ରନ୍ କରି ଭାରତୀୟ ପାଳିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୮ ରନ୍ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଏହି ଇନିଂସରେ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ନିଜର ୨୦୦୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲା।
India prevail in a run-filled contest against West Indies to take a 2-1 lead in the five-match T20I series 👏 📝: https://t.co/B1QvwuwYNJ https://t.co/2al6qGTzKp— ICC (@ICC) October 11, 2026
୨୨୪ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶାଇ ହୋପ୍ଙ୍କ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର ଏବଂ କାମିଲ ପୂରନ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଟମାୟର ୨୬ଟି ବଲ୍ରେ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂରନ ୨୭ଟି ବଲ୍ରେ ୪୨ ରନ୍ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୦ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ପୂରନ ଏକ ଓଭର୍ରେ ୩ଟି ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋମାଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ମାତ୍ର ୧୧ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର୍ରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୨୦୯ ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା।